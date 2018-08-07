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Требуется специалист по
составлению бизнес-планов

Требуется специалист по составлению бизнес-планов
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09

Требуется специалист по составлению бизнес-планов

Консалтинговая компания ищет в свою команду опытного, МЕГА активного, ответственного специалиста по бизнес-планированию.

Основными обязанностями будут:
•разработка бизнес-планов;
•проведение маркетинговых исследований, определение тенденций рынков и отраслей, основных макро- и микроэкономических показателей;
•подготовка финансово-экономических расчетов и сценариев развития бизнес-проектов и инвестиционных проектов, построение финансовых моделей;
•разработка бизнес-плана в соответствии со стандартами UNIDO/EBRD/BFM/KPMG (по согласованию с заказчиком);

Рассматриваем сотрудничество с полным рабочим днем в офисе и на удаленной основе. Вознаграждение за проделанные работы обсуждаются при личной встрече.
pareto
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 16:03

pareto Добрый день, будьте добры, e-mail/контактные данные, готова удаленно создавать фин модели. Опыт работы в иностранных и украинских банках и в промышленных холдингах (агро, альтернативная энергетика), в т.ч в настоящее время.
oksana2504
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:55

pareto
BFM - это я. Обсудим?
bfmgroup
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Повідомлень: 28
З нами з: 05.01.10
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:06

Составление бизнес-планов

Здравствуйте! :)
У меня высшее экономическое образование, кандидат экономических наук. Меня заинтересовало Ваше предложение! Возможно ли сотрудничество на условиях фриланс?
Телефон +380997876887 (вайбер) Почта inkakas@ukr.net
iipuaan
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