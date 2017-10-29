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Карта с 0% за
снятие наличных.

Карта с 0% за снятие наличных.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:15

Карта с 0% за снятие наличных.

Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
Sultan19
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:22

  Sultan19 написав:Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.

Или снятие без %
Или без грейса
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:21

  Sultan19 написав:Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.

И с кешбеком на эту операцию :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:52

А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:01

Re: Карта с 0% за снятие наличных.

goraidetkmag написав:А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?

Есть, но там есть ежемесячная абонка. К примеру ПроКредит
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06

  goraidetkmag написав:А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?

Альфа "социальная" или "погорельца"
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