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Карта с 0% за снятие наличных.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:15
Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
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Sultan19
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:22
Sultan19 написав:
Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
Или снятие без %
Или без грейса
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:21
Sultan19 написав:
Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
И с кешбеком на эту операцию
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:52
А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
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goraidetkmag
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:01
goraidetkmag написав:А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
Есть, но там есть ежемесячная абонка. К примеру ПроКредит
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06
goraidetkmag написав:
А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
Альфа "социальная" или "погорельца"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Чет 27 гру, 2018 01:42
Оптимальний варіант хіба що кредитна карта ТАСкомбанку «Велика п’ятірка»: зарахування коштів безкоштовне, зняття власних коштів безкоштовне тільки в банкоматах ТАСкомбанку, випуск безкоштовний, після закінчення строку дії перевипуск 50 грн. Навіть начібто є % на залишок власних коштів, а от стосовно «кешбеку» я не певний що він є... докладніше на сайті банку
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mazurkevych
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