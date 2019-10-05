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Хороший спецпроект по инвестициям
в Форекс Минфина и Amarket

Хороший спецпроект по инвестициям в Форекс Минфина и Amarket
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:21

Хороший спецпроект по инвестициям в Форекс Минфина и Amarket

Финансовые рынки - это поистине безграничные возможности для заработка. Они дают уникальный шанс для увеличения капитала при минимальном пороге инвестирования. Для того, чтобы стать трейдером и начать зарабатывать, не нужны особенные знания. Достаточно выбрать правильного брокера для входа на рынок.

https://new.minfin.com.ua/amarkets

:!:
dkeyz
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Повідомлень: 5
З нами з: 28.07.17
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:57

ИМХО, но если ты не "приближен" к инсайду_ мало толку от валютного спекулирования.
Лучше уж зайти на рынок IPO в США.
bond_2019
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30

О Форекс

На Форекс есть спреды и овернайты , которые сильно уменьшают ваши и так маленькие шансы на положительный результат торговли.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
Повідомлень: 933
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