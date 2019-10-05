Хороший спецпроект по инвестициям в Форекс Минфина и Amarket

Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30

На Форекс есть спреды и овернайты , которые сильно уменьшают ваши и так маленькие шансы на положительный результат торговли.

Практикующий вкладчик.

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