якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5
Це щось з того славетного періоду життя в оренді койкомісця і полички в холодильнику у лампової бабусі, яку необхідно було догодувати до смерті і отримати спадок?
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:16
flyman
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:18
О - опыт
"кимната с холодыльныком и дочка хазяйки"
...но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:46
Поняття не маю, що там у них робиться.
Але означені спеціальності в аграрно-кар'єрній державі до 2021 не були потрібні. Зовсім не були потрібні!
Тому з власними ракетами нині - повний швах.
Фламінго літають тільки в головах керманичів
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:56
Прохожий
Бабка відмовилась категорично помирати. Як Флайман не піклувався.
«у бабушки пенсия хорошая.. бабушке не хватает, а мне хватает».
