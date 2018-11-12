RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гриневич назвала головний успіх
і провал запуску реформи...

Гриневич назвала головний успіх і провал запуску реформи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:52

Гриневич назвала головний успіх і провал запуску реформи...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти Лілія Гриневич назвала головним успіхом року запуск реформи шкільної освіти Нова українська школа, а основним провалом - несвоєчасну друк і доставку підручників.

Дивися повний текст Гриневич назвала головний успіх і провал запуску реформи освіти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86269
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:52

Ага -якість освіти! Вчителі не адикват,а психологи з учнями взагалі не працюють.
vovaplus
 
Повідомлень: 188
З нами з: 19.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску 1, 2
R2 » Суб 08 гру, 2018 16:07
18 688
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 17:10
lite
Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх...
R2 » Пон 12 лис, 2018 06:40
2 263
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 09:12
andreydenisenko1979
Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками
R2 » Сер 31 жов, 2018 14:24
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 14:24
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21633)
20.12.2018 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.