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Гриневич назвала головний успіх і провал запуску реформи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти Лілія Гриневич назвала головним успіхом року запуск реформи шкільної освіти Нова українська школа, а основним провалом - несвоєчасну друк і доставку підручників.
Дивися повний текст Гриневич назвала головний успіх і провал запуску реформи освіти
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:52
Ага -якість освіти! Вчителі не адикват,а психологи з учнями взагалі не працюють.
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