Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яка розпочалася з 1 січня цього року, триває. Але вже зараз є позитивні результати.
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Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:38
Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
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Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:38
Бескінечне, для громоотводу, тіпа реформування...
А де результати розслідувань по поголовно хворим інвалідам серед прокурорів, налоговиків, митників, чиновників, судей і другої швалі, що вкрала у держави мільярди гривень? У военний час!
Їх що, просто пожурили і все? Де списки ціх іуд, де гроші, де вироки, чи штрафи? Чому за вкрадені харчі дають строк, а за незаконно отримані кошти стоїть тиша?
А може їх треба було б на передову, в інвалідний штрафбат? Та ні, їх ВСІХ!!! не тронуть- бо тепер на кожного з них є "папка" і вони тепер є ручним інструменти для прийняття потрібних рішень.
Бескінечний біг по колу, вже більше 30 років....
Бідна країна...
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