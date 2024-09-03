RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Шмигаль озвучив перші
результати реформи МСЕК

Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:38

Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК

Пропонуємо до обговорення:
Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яка розпочалася з 1 січня цього року, триває. Але вже зараз є позитивні результати.

Дивися повний текст
Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100305
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:38

Бескінечне, для громоотводу, тіпа реформування...
А де результати розслідувань по поголовно хворим інвалідам серед прокурорів, налоговиків, митників, чиновників, судей і другої швалі, що вкрала у держави мільярди гривень? У военний час!
Їх що, просто пожурили і все? Де списки ціх іуд, де гроші, де вироки, чи штрафи? Чому за вкрадені харчі дають строк, а за незаконно отримані кошти стоїть тиша?
А може їх треба було б на передову, в інвалідний штрафбат? Та ні, їх ВСІХ!!! не тронуть- бо тепер на кожного з них є "папка" і вони тепер є ручним інструменти для прийняття потрібних рішень.
Бескінечний біг по колу, вже більше 30 років....
Бідна країна...
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми...
R2 » Сер 18 гру, 2024 13:11
1 619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 13:11
salvydas
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
R2 » Нед 15 вер, 2024 17:28
2 722
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 17:37
summacut
В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
R2 » Сер 28 сер, 2024 18:22
7 2093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2024 15:19
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7972)
13.03.2025 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.