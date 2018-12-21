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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:43 Итоги: Валюта 21.12.18.



По состоянию на 7.05 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $5,4, или на 0,43% - до $1262,5 за унцию. Показатель удерживается у максимума с июня.



Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,34% - до $14,818 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 96,45 пункта.



При этом с начала недели индекс потерял около 1%. Ослабление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Золото с начала недели подорожало примерно на 1,7%.



Снижение курса доллара и резкие колебания на мировых фондовых рынках последовали за последним в этом году заседанием ФРС США, которое проходило 18-19 декабря.



По итогам встречи регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики США на 2018 и 2019 годы и снизил прогноз по количеству повышений базовой ставки в 2019 году до двух с ранее запланированных трех. Традиционно золото относят к безопасным активам, спрос на которые повышается в случае роста глобальных рисков и волатильности.



Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают публикации третьей, окончательной оценки ВВП США за III квартал. По мнению аналитиков, показатель вырос на 3,5% в годовом выражении. В I квартале 2018 года крупнейшая экономика мира выросла в годовом выражении на 2,2%, во II квартале - 4,2%.



Цена на золото в четверг выросла.

Цена на золото в четверг выросла до наиболее высокого уровня закрытия за шесть месяцев, восстановившись после снижения после предыдущего закрытия, последовавшего за ожидаемым повышением процентной ставки ФРС.



Февральский фьючерс на золото на Comex вырос на $11,50, или на 0,9%, до $1267,90 за унцию. Это наиболее высокая цена по ближайшему контракту с 25 июня. Цены с начала месяца выросли на 3,4%. Цены на золото удержали рост после выхода противоречивых экономических данных.



Мартовский фьючерс на серебро на Comex вырос на 0,3% до $14,869 за тройскую унцию.

Индекс доллара USDX снизился в четверг на 0,8% - доллар движется на худшей неделе с февраля.



ФРС заявила, что решила повысить целевой уровень по ставке по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 2,25-2,50%. Также центральные банк заявил, что теперь нацеливается на ещё два повышения ставки в 2019 г., а не три, как было по прогнозу в сентябре, и ещё одного повышение ставки в 2020 г.



«В то время как ФРС, кажется, уменьшила будущие ожидания по повышению процентных ставок, они мало изменили свой конструктивный экономический прогноз. Золото было под давлением (после решения ФРС), так как более высокие реальные процентные ставки продолжали оказывать давление на инвесторов.



В то время как последние экономические данные были более слабыми, уровень экономической активности остается крепким, что должно обеспечить ФРС поддержку для достижения их в среднем ожидаемых повышений ставок. Это должно продолжать поддерживать доллар США и давить на цены на золото», - отмечает аналитики из U.S. Bank Wealth Management Роб Хаворт.



Более высокие процентные ставки, как правило, уменьшают привлекательность драгоценных металлов по сравнению с активами, которые приносят доход. Кроме этого, указания, что ФРС притормозит в попытках нормализовать денежную политику может ослабить доллар США и обеспечить поддержку долларовым ценам на золото, которые станут меньше для покупателей в других валютах.



Фондовый рынок выглядит уязвимым для еще одного значительного снижения. Значительное снижение в предстоящие несколько недель может усилить опасения, которые отсутствовали в последние годы, и увеличить привлекательность золота.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 декабря повысился на 63,75 коп. и составил 68,0085 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 13,09 коп., на торгах четверга подскочил на 19,31 коп., оказавшись на уровне 27,5769 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 14,89 коп., составил 27,5880 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,64/27,66 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,58/27,61 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.00. В это время на рынке наблюдалось ситуативное равновесие спроса и предложение, которое в указанный час сменилось очередной волной объемных продаж, уронивших «американца» до 27,565/27,575 UAH/USD. Падение остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ индицировало нехватку гривни на фоне выросших к финишу года расходов. Игроки продавали СКВ ради дефицитной нацвалюты.



Очередная полоса стабильности (предположительно, не без вмешательства регулятора или его верных госбанков) затянулась до 12.06. Полдень безналичная пара доллар-гривня встретил более низкими ценами: 27,55/27,57 UAH/USD. На фоне этих же цен межбанк около 12.50 ушел на обеденный перерыв.



После обеда торговая активность заметно упала, став причиной некоторого расширения маржи (до 27,55/27,58 по состоянию на 13.30 и к 27,52/27,55 UAH/USD на 15.10 Киева).



Последние цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,51/27,54 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 20 декабря.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5769 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,75% с 28,0672 UAH/USD до 27,5769 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 11.55 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша в размере $1,4 млрд. уже 25 декабря вызвало настоящую эйфорию и обострение «гривнепатриотизма», следствием чего стартовал еще накануне массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».



Во-вторых к четвергу приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке, достигает своего максимума.



В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным. Последнее подтверждается падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 67 289,5 млн. грн. к отметке 55 395,3 млн. грн.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 декабря выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке, достигают своего максимального значения.



В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.



В-четвертых, на межбанке присутствовал регулятор, который выкупал с платформы Matching излишки долларовой ликвидности, хотя и не так интенсивно, как 19-го, пополнив «закрома» на $20,0 млн.



Курсовая динамика наличного рынка в течение четверга была более сдержанной, чем скорость отката безналичного доллара.



Полагаю, тому было несколько причин.



Во-первых, дилеры наличного рынка более «мягко» дисконтируя цены «берегли» нервы потенциальных клиентов, которые, как известно, «не любят» радикальных курсовых подскоков и провалов, воздерживаясь на этом фоне от валютообменных проектов.



Во-вторых, шокированный нехваткой гривни в период роста текущих расходов и фискальных платежей, бизнес лихорадочно «сливал» валюту, роняя ее курс. Рынок наличных уже давно адаптировался к хронической нехватке гривневого инструмента, не торопясь расставаться со значительными объемами СКВ. Тем более, что на текущих уровнях цен наблюдались довольно заметные покупки СКВ, формируя баланс спроса и предложения. Это равновесие также сдерживало наличный доллар от чрезмерного снижения.



Наконец, на наличном рынке появились признаки стабилизации, и даже итоговое доминирование спроса (Запорожье). Мы не исключаем экспансию этих перемен и на валютный межбанк.



В целом же, в течение 20 декабря наличная пара доллар-гривня теряла в цене под давлением «медвежьих» сводок с торгов валютного межбанка, в значительной степени формирующих поведение потенциальных клиентов наличного рынка.



Выше мы указали на итоговую сбалансированность наличного рынка практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса. Исключние составил рынок Запорожья, где по итогам дня сформировалось преобладание клиентского спроса на доллар.



Итоговая ликвидность торгов четверга на «неформальном» наличном рынке в целом повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 20 декабря позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп.(лидировал в откате рынок Харькова), офера стали ниже на 6,0-10,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 7,0-13,0 коп. (наиболее заметно эта позиция упала в Днепре), предложение откатилось на 9,0-13,0 коп.



Признаки замедления внутридневной коррекции цен наличного «американца» дают основание ожидать подобной тенденции и на ближайших торгах валютного межбанка. Полагаю, нелишне в этом контексте напомнить, что после пятницы торги на межбанке уходят на длинные выходные, возобновившись лишь 26 декабря. Поэтому сессия 21-го таит в себе интригу и может преподнести сюрприз перед каникулами.

Большинство сотрудников профильных департаментов системных коммерческих банков не берутся прогнозировать исход пятничной «зеленой» сессии.



Думается, все-таки сохранив «медвежий» тренд, рынок безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлит текущую коррекцию. Определенным «гарантом» подобного сюжета станет демпинговая цена безналичного доллара, сложившаяся по итогам четверга, заставив задуматься иных игроков о страховке своих активов посредством вхождения в твердую СКВ перед длинными выходными.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 20 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,67/27,74 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,412 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного динамичной коррекцией цен безналичного доллара на межбанке. Это уже на старте привело к заметному снижению действующих цен.



До полудня нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился на фоне постепенного выравнивания местного рынка.



Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.



После обеда на местном рынке спрос и предложение валюты выровнялись, сохранившись до самого закрытия торгов.



«Полноценного» баланса удалось достичь пролонгацией аккуратного дисконтирования действующих цен.



Это равновесие покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного «неформального» рынка Днепр «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 20 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 6,0-8,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 13,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,67/27,74 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 20-го в условиях доминирования клиентского предложения валюты, ставшего следствием стартовавшей уже с открытия динамичной коррекции безналичной пары доллар-гривня. Борясь с этим «перекосом» оптовики в спешном порядке снижали действующие цены, заметно выровняв рынок уже к полудню.



По состоянию на 12.40 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до уровня: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На указанное время в городе относительное равновесие спроса и предложения при сохранении незначительного преобладания «приноса», текущая ликвидность невысокая.



После обеда у оптовиков спрос и предложение валюты выровнялись, сохранившись до самого закрытия торгов. Это стало следствием пролонгации аккуратного дисконтирования действующих цен.



Баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от дилеров опта наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 20 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре потеряли по 6,0-8,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 13,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 декабря уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 20-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого «медвежьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, ставшего следствием новости о возобновлении «отношений» Киева с МВФ и дефицита гривни.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 20-го почти не интересовал клиентов.

Высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1389 к $1,1415 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 26 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, приподняв на 5,0 коп. в течение четверга более значимые биды наличной пары евро-гривня, должным образом отреагировали на случившийся около 12.30 Киева изрядный курсовой «залет» пары евродоллар на мировом рынке forex, во время которого евро прикоснулся к цифре $1,1480. Откатившись впоследствии на более уместный для нее уровень $1,1415.



Кроме того, наши валютчики наверняка учли внутридневной нисходящий тренд наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1377, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала район отметки $1,1380, инициировав с этого часа ралли, которое завершилось касанием парой евро-доллар около 12.30 Киева отметки $1,1480.



Последовавшая засим коррекция уронила пару к $1,1415.



Около 18.00 Киева с этой же отметки пара евро-доллар инициировала новое ралли, вернувшее ее по состоянию на 21.00 на отметку $1,1472…



Впрочем, это уже другая история, подтверждающая вышеприведенные тезисы о «беспокойном» характере этой валюты и алогичности ее поведения на мировом рынке forex, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Снижение курса доллара к середине дня четверга ускорилось по отношению к мировым валютам после решения ФРС повысить процентную ставку.



По состоянию на 12.45 Киева курс евро к доллару рос до $1,1472 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1376 за евро.



Курс доллара к иене падал до ¥111,71 за доллар со ¥112,48.



Рынки переосмыслили политическое решение Федрезерва, в то время как шведская крона выросла против всей группы валют 10 ведущих после того, как центральный банк страны впервые за семь лет повысил ключевую ставку.



Индекс Bloomberg Dollar Spot Index демонстрирует самые большие потери за семь недель, поскольку акции остаются под давлением, а иена растет на фоне опасений о замедлении роста мировой экономики.



Крона выросла на 1% по отношению к евро, поскольку инвесторы сокращали ставки на повышение стоимости заимствований регулятором в преддверии его решения, поскольку они реагировали на серию разочаровывающих экономических данных Швеции.



Единая европейская валюта достигла шестинедельного максимума против доллара США.



Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,7% после роста на 0,1% утром в четверг. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 2,76%. В среду в ответ на решение ФРС доходность резко понизилась с уровня 2,82%.



ФРС подняла ставки уже в четвертый раз в этом году по итогам совещания в среду. Однако регулятор снизил прогноз числа повышений ставки в 2019 году до двух с прежнего прогноза в три повышения. ФРС также понизила прогноз роста экономики и указала на внешние риски.



Глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что существует «значительная неопределенность» относительно пути дальнейшего изменения ставки, апеллируя к слабости финансовых рынков и сдержанным перспективам глобального роста.



Курс японской валюты растет пятый день подряд по отношению к доллару, фиксируя лучший результат за два месяца, а американские фьючерсы на акции снижаются, поскольку инвесторы ищут более безопасные активы.



Пара доллар-иена упала на 0,7% до ¥111,70, опустившись ниже ¥112 впервые с октября. Банк Японии оставил политику без изменений по итогам встречи в четверг, как и прогнозировали экономисты.



Итоги заседания ФРС усилили опасения инвесторов, что ФРС слишком сильно ужесточила монетарную политику, что может спровоцировать рецессию в США. Настроения инвесторов ухудшились, поэтому иена укрепляется.

Не исключено, что решения ФРС усиливают вероятность того, что доллар близок к пику, и тем самым ослабляют давление на валюты развивающихся стран и инфляцию. Валюты emerging markets в следующем году смогут показать опережающую динамику в случае паузы в повышении процентных ставок ФРС и ослабления торговых противоречий между США и Китаем.



Доллар США дешевеет в четверг на европейской сессии рынка forex относительно всех основных мировых валют на фоне решений FOMC Федрезерва, а также заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,6%.



ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Дж.Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв «достиг нижней границы того диапазона ставки по федеральным кредитным средствам, который считаем нейтральным».



Курс евро к доллару по состоянию на 15.05 Киева поднялся до $1,1451 по сравнению с $1,1376 накануне.



Курс доллара относительно иены опустилась до ¥111,74 против ¥112,48 по итогам предыдущей сессии.



Фунт стерлингов подорожал на 0,5% к доллару - до $1,2671, однако теряет 0,2% в паре с евро после заседания Банка Англии.



Британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% по итогам заседания в четверг, а также не стал менять объемы программ выкупа гособлигаций и корпоративных бондов. Все решения совпали с ожиданиями участников рынка, которые теперь оценивают вероятность одного подъема ставки Банком Англии в 2019 году в 60%.

Комитет по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) Банка Англии отметил усиление напряженности, связанной с Brexit, а также возможность ослабления инфляции в условиях снижения цен на нефть.



«Общий экономический прогноз по-прежнему будет зависеть от характера выхода из ЕС, - говорится в протоколе заседания британского ЦБ. - Ответ на Brexit, каким бы он ни был, в плане денежно-кредитной политики не будет автоматическим и может предусматривать изменения в ту или иную сторону».



Неожиданностью для рынка в четверг стало решение Риксбанка (центральный банк Швеции), который повысил базовую процентную ставку впервые за 7,5 лет. На этом фоне курс шведской кроны подскочил относительно доллара США.



Риксбанк поднял ставку до минус 0,25% с рекордно низкой отметки в минус 0,5%, державшейся с декабря 2015 года. Повышение стало первым с апреля 2011 года.

Более того, ЦБ ожидает сохранения курса на нормализацию денежно-кредитной политики. Следующее повышение ставки может случиться во втором полугодии, а в 2020 и 2021 годах ожидается по два подъема ставки.



Курс шведской валюты по данным на 15.05 Киева вырос на 1,6% и составляет 8,95 кроны за $1.



Возвращаясь к теме «нелогичного» поведения евро, напомним, что в среду пара евро-доллар повела себя весьма нетипично для дня перед важной новостью.



Обычно в такой ситуации рынок стоит на месте в диапазоне последних дней, и локальный диапазон был также четко обозначен и в этот раз – $1,13-1,14. Но без всякого повода со стороны новостного фона пара еще с полуночи пошла в рост от района отметки $1,1350 и около 17.25 Киева достигла 19-го максимума на отметке $1,1440.

Складывалось впечатление, что рынок начал «сомневаться» в повышении ставки на заседании FOMC ФРС. Однако в 21.00 Киева Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставку с диапазона 2,0-2,25 до диапазона 2,25-2,50.



В прогнозных материалах, «точечном графике», как и ожидалось многими гуру, ФРС понизила число ожидаемых повышений ставки на 2019 год с трех до двух, а также оставила прогноз еще одного повышения ставки в 2020 году.



Итоги заседания FOMC ФРС для доллара были явно положительными, поскольку такая, достаточно жесткая, позиция ФРС, все-таки не была учтена рынком на 100%.



В итоге сразу после 21.00 Киева, как мы указывали в предыдущем «Вечернем обзоре» пара евро-доллар пошла вниз и достигала минимума на цифре $1,1361, причем в районе отметки $1,1370 развязалась изрядная баталия между «медведями» и «быками».



Полагаю, следует особо подчеркнуть, что в условиях довольно логичных итогов заседания ФРС рост евро в среду выглядел довольно алогично, но его можно было «оправдать» попыткой солидных игроков спровоцировать сбор стопов на паре, играя на фобиях того, что ФРС не повысит ставку.

А рост евро утром уже в четверг снова к максимумам, показанным перед заседанием ФРС, и даже выше, уже в этом свете не выглядел сенсацией, хотя является настолько же нелогичным с точки зрения фундаментальных факторов.



На текущий момент (21.10 Киева в четверг) пара евро-доллар поднималась уже второй раз за 20-е до $1,1478. Напомним, что евро не был на этом уровне с 20-ого ноября. Этот рост, очевидно, преследует цель выбить из рынка тех спекулянтов, которые продали евро в среду после заседания FOMC ФРС в районе отметки $1,1370, т.е. на уровнях, где 19-го наблюдалась упомянутая выше «баталия».

Думается, будем уместным считать этот рост исключительно повторной и окончательной «зачисткой» стопов перед началом тренда на рост доллара. С «контрольным выстрелом» после 18.00 Киева, когда пара совершила еще один вояж в район цифры $1,1480.



Судя по всему, форекс не ищет легких путей и «лобовых» решений и было бы слишком просто, если бы доллар начал расти по итогам заседания FOMC ФРС от района отметки $1,1350, как мы ожидали ранее.

Произошедшее сложное движение пары евро-доллар в эти сутки подтверждает мнение: традиционный сбор стопов перед началом тренда – явление практически неизбежное, хотя еще в начале текущей недели подобного роста к $1,1480 ничего не предвещало.

В предыдущих обзорах многократно перечислялись факторы, играющие на стороне доллара. Но на сей раз на фоне повышений ставок ФРС и удорожания стоимости заимствований в долларах продолжается сворачивание аппетитов к риску и падение цен активов, которые котируются, естественно, в этой валюте.



Доллар выступает в роли валюты-убежища на фоне всеобщего падения, на рынках возникает дефицит долларов. За последние сутки, кстати, индекс товарных активов от Bloomberg продолжил снижение, упал до нового минимума 79,45. Индекс Dow Jones закрыл среду падением на 1,49%, пробив минимумы года, и закрылся на отметке 23 323,66 пункта.

Кроме этого, против евро играет явное ухудшение экономической ситуации в еврозоне, проблемы с бюджетной дисциплиной у таких стран как Италия и Франция, невысокая вероятность того, что ЕЦБ пойдет на повышение ставок в 2019 году на фоне низкой инфляции (согласно фьючерсам вероятность 35%), а также возможные негативные эффекты от неуправляемого Brexit.

Хотя на вечер четверга техническая картина в паре евро-доллар выглядит «очень бычьей», мы все-таки, полагаем, что до конца года пара евро-доллар снова может опуститься ниже отметки $1,13.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение четверга по 50 пунктов по обеим позициям.



Торги рублем 20 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,412 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 декабря по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.



Торги четверга на отечественном валютном межбанке сохранили жесткий нисходящий тренд в паре доллар гривня. Для этого было несколько причин.



Во-первых, как известно, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора индицировала нехватку гривневого ресурса, что подразумевало активные продажи СКВ игроками на межбанке ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы в гривне.



В-третьих, на рынке безналичного доллара все еще присутствует эйфория от новости о возобновлении сотрудничества Киева и МВФ, первым результатов которого станет транш 25 декабря.



В-четвертых, заметный список «медвежьих» драйверов для рынка безналичного доллара к четвергу подвинули пару доллар-гривня поближе к лавинообразному режиму саморазогрева на фоне пока не видимого участия регулятора в торгах.



Рискнем предположить, что безналичная пара доллар-гривня все же избежит обвального падения, которое, подчеркнем, является столь же вредным для нашей экономики, как и чрезмерная девальвация гривни. Рынок пока достаточно неспокойный и лишенный сдержанности. Обстановка, в целом, характерная для третьей декады декабря накануне длинных выходных и прочих, ломающих привычный ритм торгов, факторов.



Несмотря на это, мы оставляем прежний прогноз, ожидая скорое замедление текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.



По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.



Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.



Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.



«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.



К 11.17 Киева отсутствие регулятора на рынке способствовало пролонгации нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, оказавшейся в указанное время на цифре 27,40/27,42 UAH/USD.



Дополуденная «медвежья» эйфория на валютном межбанке, вызванная новостью о приходе на счета Минфина первого транша МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,25/17,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.



По состоянию на 12.32 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили снижение и даже отскочили (27,40/27,42 UAH/USD) стараниями появившегося на межбанке и начавшего выкупать долларовые излишки с платформы Matching по 27,40 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4358 UAH/USD, потеряв 15,22 коп.



Около 13.10 котировки доллара на межбанке возобновили коррекцию, индицируя уход регулятора на обед снижением цены «американца» до отметки 27,395/27,405 UAH/USD.



На этой цифре (27,395/27,405 UAH/USD)около 13.25 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).



На открытии торгов 21 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).



На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.

На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,66/27,72 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,401/0,411 UAH/RUB, Киев опт 27,55-58/27,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,55-58/27,70 UAH/USD, евро (опт) 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,60/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,45/27,55 UAH/USD, розница – 27,40/27,60 UAH/USD; Запорожье – 27,60/27,63 UAH/USD; евро – 31,50/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне коррекционного восстановления курса доллара, однако остается у максимальных отметок с лета текущего года.Цена на золото в четверг выросла.Цена на золото в четверг выросла до наиболее высокого уровня закрытия за шесть месяцев, восстановившись после снижения после предыдущего закрытия, последовавшего за ожидаемым повышением процентной ставки ФРС.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,75% с 28,0672 UAH/USD до 27,5769 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 11.55 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша в размере $1,4 млрд. уже 25 декабря вызвало настоящую эйфорию и обострение «гривнепатриотизма», следствием чего стартовал еще накануне массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».Во-вторых к четвергу приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке, достигает своего максимума.В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным. Последнее подтверждается падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 67 289,5 млн. грн. к отметке 55 395,3 млн. грн.В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 декабря выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.Во-вторых, к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке, достигают своего максимального значения.В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.В-четвертых, на межбанке присутствовал регулятор, который выкупал с платформы Matching излишки долларовой ликвидности, хотя и не так интенсивно, как 19-го, пополнив «закрома» на $20,0 млн.Курсовая динамика наличного рынка в течение четверга была более сдержанной, чем скорость отката безналичного доллара.Полагаю, тому было несколько причин.Во-первых, дилеры наличного рынка более «мягко» дисконтируя цены «берегли» нервы потенциальных клиентов, которые, как известно, «не любят» радикальных курсовых подскоков и провалов, воздерживаясь на этом фоне от валютообменных проектов.Во-вторых, шокированный нехваткой гривни в период роста текущих расходов и фискальных платежей, бизнес лихорадочно «сливал» валюту, роняя ее курс. Рынок наличных уже давно адаптировался к хронической нехватке гривневого инструмента, не торопясь расставаться со значительными объемами СКВ. Тем более, что на текущих уровнях цен наблюдались довольно заметные покупки СКВ, формируя баланс спроса и предложения. Это равновесие также сдерживало наличный доллар от чрезмерного снижения.Наконец, на наличном рынке появились признаки стабилизации, и даже итоговое доминирование спроса (Запорожье). Мы не исключаем экспансию этих перемен и на валютный межбанк.В целом же, в течение 20 декабря наличная пара доллар-гривня теряла в цене под давлением «медвежьих» сводок с торгов валютного межбанка, в значительной степени формирующих поведение потенциальных клиентов наличного рынка.Выше мы указали на итоговую сбалансированность наличного рынка практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса. Исключние составил рынок Запорожья, где по итогам дня сформировалось преобладание клиентского спроса на доллар.Итоговая ликвидность торгов четверга на «неформальном» наличном рынке в целом повторила показатели предыдущей сессии.В течение 20 декабря позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп.(лидировал в откате рынок Харькова), офера стали ниже на 6,0-10,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы).По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 7,0-13,0 коп. (наиболее заметно эта позиция упала в Днепре), предложение откатилось на 9,0-13,0 коп.Признаки замедления внутридневной коррекции цен наличного «американца» дают основание ожидать подобной тенденции и на ближайших торгах валютного межбанка. Полагаю, нелишне в этом контексте напомнить, что после пятницы торги на межбанке уходят на длинные выходные, возобновившись лишь 26 декабря. Поэтому сессия 21-го таит в себе интригу и может преподнести сюрприз перед каникулами.Большинство сотрудников профильных департаментов системных коммерческих банков не берутся прогнозировать исход пятничной «зеленой» сессии.Думается, все-таки сохранив «медвежий» тренд, рынок безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлит текущую коррекцию. Определенным «гарантом» подобного сюжета станет демпинговая цена безналичного доллара, сложившаяся по итогам четверга, заставив задуматься иных игроков о страховке своих активов посредством вхождения в твердую СКВ перед длинными выходными.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 20 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,67/27,74 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,412 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного динамичной коррекцией цен безналичного доллара на межбанке. Это уже на старте привело к заметному снижению действующих цен.До полудня нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился на фоне постепенного выравнивания местного рынка.Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.После обеда на местном рынке спрос и предложение валюты выровнялись, сохранившись до самого закрытия торгов.«Полноценного» баланса удалось достичь пролонгацией аккуратного дисконтирования действующих цен.Это равновесие покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного «неформального» рынка Днепр «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение 20 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 6,0-8,0 коп., офера потеряли столько же.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 13,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,67/27,74 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 20-го в условиях доминирования клиентского предложения валюты, ставшего следствием стартовавшей уже с открытия динамичной коррекции безналичной пары доллар-гривня. Борясь с этим «перекосом» оптовики в спешном порядке снижали действующие цены, заметно выровняв рынок уже к полудню.По состоянию на 12.40 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до уровня: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На указанное время в городе относительное равновесие спроса и предложения при сохранении незначительного преобладания «приноса», текущая ликвидность невысокая.После обеда у оптовиков спрос и предложение валюты выровнялись, сохранившись до самого закрытия торгов. Это стало следствием пролонгации аккуратного дисконтирования действующих цен.Баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от дилеров опта наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.На протяжении 20 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре потеряли по 6,0-8,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 13,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 декабря уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 20-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого «медвежьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, ставшего следствием новости о возобновлении «отношений» Киева с МВФ и дефицита гривни.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 20-го почти не интересовал клиентов.Высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение четверга по 50 пунктов по обеим позициям.Торги рублем 20 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,412 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 декабря по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.К 11.17 Киева отсутствие регулятора на рынке способствовало пролонгации нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, оказавшейся в указанное время на цифре 27,40/27,42 UAH/USD.Дополуденная «медвежья» эйфория на валютном межбанке, вызванная новостью о приходе на счета Минфина первого транша МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,25/17,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.По состоянию на 12.32 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили снижение и даже отскочили (27,40/27,42 UAH/USD) стараниями появившегося на межбанке и начавшего выкупать долларовые излишки с платформы Matching по 27,40 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4358 UAH/USD, потеряв 15,22 коп.Около 13.10 котировки доллара на межбанке возобновили коррекцию, индицируя уход регулятора на обед снижением цены «американца» до отметки 27,395/27,405 UAH/USD.На этой цифре (27,395/27,405 UAH/USD)около 13.25 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).На открытии торгов 21 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,66/27,72 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,401/0,411 UAH/RUB, Киев опт 27,55-58/27,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,55-58/27,70 UAH/USD, евро (опт) 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,60/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,45/27,55 UAH/USD, розница – 27,40/27,60 UAH/USD; Запорожье – 27,60/27,63 UAH/USD; евро – 31,50/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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