Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:12

sens написав: в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік

в аккорде в обычных отделениях пару раз за год может синие давали, только в вип отделении исключительно синими подряд выдали. А вот райф перешел на белые, кассирша, которая меня давно знает в лицо, сказали синие перестали завозить, только белые 2006. А с приватом вообще треш, на премиум отделение привезли под заказ одну труху, пришлось сцеживать на другом, специально просил кассира проверить, чтоб бумажки норм были без подвохов, и уже когда попали мне в руки, 2 бумажки были с конкретными пятнами в УФ, пришлось повышать голос, возник конфликт, сказала, что давай все обратно, но проведет как пополнение карты, еще и с комиссией(!) говорю ложи проблемные бумажки на примат-вклад - не, нифига, у меня нет доступа к твоим счетам, только забирай бумажки и садись к менеджеру, чтоб сделал какой-то код на пополнение, в итоге порылась в шухлядке нашла на замену норм бумажки