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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.
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D2
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:29
Посмотрел условия по moneyveo. Для начала 5000 на 30 дней под 3,6% годовых, т.е. 0,3% в месяц, т.е. к возврату на 30-й день 5015грн. Если верить сайту никаких других комиссий нет. При этом обещают увеличить сумму до 15000 со временем, а ставку снизить в 2 раза.
Если кто-то реально у них брал напишите все ли так?
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ol_zy
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06
ol_zy
Привет! Я брала 5000. Все верно вернула через 30 дней 5015. Никаких дополнительных комиссий, если возвращаете вовремя.(Заплатила стандартную комиссию ПриватБанка, чтобы снять деньги с карты). Погашение - с карты ПБ без комиссии. Но это - одноразовое предложение. Дальше чтобы взять следующий кредит нужно платить очень большие проценты - 40%/месяц.Правда, постоянно приходят смс с акциями, скидка 50%, скидка 40% на кредит. Но 20%- 25%/месяц - это тоже слишком много. Из-за чего больше услугами не пользуюсь. Лимит на данный момент так и остался 5000 грн.
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aventa
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 03:36
Та ну это шутка такая? Рейтинг никуда не годится от слова совсем. Мегагроши на третьем месте? Спасибо, я такого анекдота еще не слышал.
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Контра
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