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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 23 гру, 2018 06:27
Где черпать финансовые лайфхаки?
Поделитесь пожалуйста сайтами, группами или другими формами где вы читаете и находите информацию. А то как-то мало одного этого форума
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:12
Re: Где черпать финансовые лайфхаки?
Для того, чтобы черпать лайфхаки - их кто-то должен постоянно генерить...
Сгенерите сами что-нибудь интересное - и к вам люди потянутся...
Либо озвучьте, что конкретно вам хочется прочитать, увидеть или услышать...
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:47
Qwerty1999
Да собственно интересно разные программы лояльности, интересные схемы экономии и прочее. Тут есть, но или уже знаю, или мало ((( Вот думаю, что и где еще почитать
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:12
Re: Где черпать финансовые лайфхаки?
для начала
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:14
Мизантрóп
Ну кешбек сервисы тут в изобилии описаны и не секрет ни для кого
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:16
Тем более, что на этом сайте не максимальный кешбек, есть больше
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:24
zinchenko_darya дальше...больше© Постичь глубину глубин,достичь максимального уровня свинорыльства это искуSSтво.Делайте взносы,господа!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:03
О кешбэк-сервисах...
О практическом их применении...
Ну и весь сайт Минфина вам в помощь, вместе с форумом и блогами участников...
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:31
Искать нужно по крупицам в условиях программ лояльности, и продуктов.
А не освещается это на каждом углу, т.к. как только тема становится широко известной, её прикрывают.
Некоторые сами по себе имеют очень короткие сроки изначально.
Многие "покращуются" уже в процессе.
Многими даже не успеваешь воспользоваться ни разу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:10
Блогер с Минфина тот еще Коваль. Ну вот почему у некоторых происходит недержание речи ? Судя по статьям програмер,голова варит, а вот понимания нет.
Молчание - золото.
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