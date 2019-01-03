Где черпать финансовые лайфхаки?

Вкладчик1234 написав:Искать нужно по крупицам в условиях программ лояльности, и продуктов.
А не освещается это на каждом углу, т.к. как только тема становится широко известной, её прикрывают.
Некоторые сами по себе имеют очень короткие сроки изначально.
Многие "покращуются" уже в процессе.
Многими даже не успеваешь воспользоваться ни разу
Ну это если про какие-то интересные схемы. А вот найти порой интересную программу лояльности и то проблема. Есть еще интересные приложения в которых можно балы собирать за что-то и обменивать потом на призы или еще что. Но блин, где про них читать?