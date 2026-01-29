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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18095180961809718098
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 23:09

ЛАД

предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок.


Ви просто намагаєтесь не помічати коли саме. Цей тормоз має нарешті критично глянути на себе з боку.
Без зайвих пояснень: хай воно живе так як воно само собі там придумало. Хоч на 1 долар в день, пофіг. Хоч не тільки зуби, але і сраку хай не витирає/чистить/миє. Бо це ж гроші. Їсть корінці кропиви і ходить в лаптях. Його справа.
Але хай завалить свій пістак щодо порад іншим, як треба, де треба , з ким треба. Бомжів і халамидників жлобських на світі немало. Але лише один вирішив прийти на фінансовий форум і нести свої цінності в маси.
Hotab
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