предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок.
Ви просто намагаєтесь не помічати коли саме. Цей тормоз має нарешті критично глянути на себе з боку.
Без зайвих пояснень: хай воно живе так як воно само собі там придумало. Хоч на 1 долар в день, пофіг. Хоч не тільки зуби, але і сраку хай не витирає/чистить/миє. Бо це ж гроші. Їсть корінці кропиви і ходить в лаптях. Його справа.
Але хай завалить свій пістак щодо порад іншим, як треба, де треба , з ким треба. Бомжів і халамидників жлобських на світі немало. Але лише один вирішив прийти на фінансовий форум і нести свої цінності в маси.