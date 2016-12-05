|
|
|
Платіжна картка для нерезидента-громадянина України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:00
Вітаю,
певний час користувався платіжною карткою ПБ, допоки не виїхав з України на ПМЖ - став нерезидентом зі всіма наслідками (відсутність внутрішнього паспорта, реєстрації). Залишився закордонний паспорт і свідоцтво з ідентифікаційним кодом. Скоро спливає термін дії картки і постає питання - чи випустить банк нову картку автоматично, чи потрібно заново проходити клієнтську ідентифікацію? Які умови потрібно виконати, щоб далі користуватися укр. платіжними засобами, будучи нерезидентом?
Буду вдячний за поради.
-
freewill
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:53
freewill написав:
Вітаю,
певний час користувався платіжною карткою ПБ, допоки не виїхав з України на ПМЖ - став нерезидентом зі всіма наслідками (відсутність внутрішнього паспорта, реєстрації). Залишився закордонний паспорт і свідоцтво з ідентифікаційним кодом. Скоро спливає термін дії картки і постає питання - чи випустить банк нову картку автоматично, чи потрібно заново проходити клієнтську ідентифікацію? Які умови потрібно виконати, щоб далі користуватися укр. платіжними засобами, будучи нерезидентом?
Буду вдячний за поради.
Оригінал паспорту банк не дивиться, приносьте завірену своїм підписом копію
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:04
Кажуть що на картку нерезидента резидент нічого кинути не може?
Правда?
Ну і кожну копійку на своєму рахунку нерезидент має підтвердити документально?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27053
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|3190
|
|
|9
|3755
|
|
|12
|4000
|
Сер 01 бер, 2017 13:34
dude
|