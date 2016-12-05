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Платіжна картка для
нерезидента-громадянина України

Платіжна картка для нерезидента-громадянина України
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:00

Платіжна картка для нерезидента-громадянина України

Вітаю,
певний час користувався платіжною карткою ПБ, допоки не виїхав з України на ПМЖ - став нерезидентом зі всіма наслідками (відсутність внутрішнього паспорта, реєстрації). Залишився закордонний паспорт і свідоцтво з ідентифікаційним кодом. Скоро спливає термін дії картки і постає питання - чи випустить банк нову картку автоматично, чи потрібно заново проходити клієнтську ідентифікацію? Які умови потрібно виконати, щоб далі користуватися укр. платіжними засобами, будучи нерезидентом?
Буду вдячний за поради.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:53

  freewill написав:Вітаю,
певний час користувався платіжною карткою ПБ, допоки не виїхав з України на ПМЖ - став нерезидентом зі всіма наслідками (відсутність внутрішнього паспорта, реєстрації). Залишився закордонний паспорт і свідоцтво з ідентифікаційним кодом. Скоро спливає термін дії картки і постає питання - чи випустить банк нову картку автоматично, чи потрібно заново проходити клієнтську ідентифікацію? Які умови потрібно виконати, щоб далі користуватися укр. платіжними засобами, будучи нерезидентом?
Буду вдячний за поради.


Оригінал паспорту банк не дивиться, приносьте завірену своїм підписом копію
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:04

Кажуть що на картку нерезидента резидент нічого кинути не може?
Правда?
Ну і кожну копійку на своєму рахунку нерезидент має підтвердити документально?
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