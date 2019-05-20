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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:59

  Kripo написав:
  change_pm написав:
  investorkiev написав:В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну


В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета.
Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5% :)


с чего это? Есть понятие "резидент" для налоговой, если больше полугода получаешь доход за границей, то для налоговой вы "не резидент" - и больше никакие налоги в Украине не платите. Если меньше то тогда да, в одних случаях есть соглашения о ибежании двойного налогооплажения, в других нужно показать зароботок за рубежом и уплаченные там налоги, если ставка была меньше украинской, то нужно доплатить уже в Украине разницу.

По этой "амнистии" - вообще не понятно как и для кого это - на все деньги в Украине есть и так "докУменты", а на остальное - как там Ляшко, "в казино повезло" - с чего это люди по 5% или по 2% будут платить?!!! Как вы в суде будете доказывать что это мимо кассы проходило?! А если можете доказать, то нафига на 5% соглашаетесь?!


А вот не совсем так, есть нюансы: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90010276

Резидент — це фізична особа, яка має місце проживання в Україні (п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37

Инвестиция в гостиничный номер в Ливерпуле

Я имею некоторое отношение к вот этому объекту https://thebaltichotelliverpool.com/.

Зображення

Местная компания реконструирует здание под гостиницу, сдача первой очереди конец 2019, второй, которую только начали реконструировать, лето 2020.

Можно купить комнату за 60 тыс фунтов с доходностью 10% чистыми.
Можно держать для получения дохода, можно перепродать через 3 года застройщику за 69 тыс фунтов.

Напомню, если это у вас будет один объект недвижимости в Англии, то подоходный налог вы не будете платить,
т.к. заработаете меньше, чем 10 тыс фунтов за год.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37

  change_pm написав:Я имею некоторое отношение к вот этому объекту https://thebaltichotelliverpool.com/.

Местная компания реконструирует здание под гостиницу, сдача первой очереди конец 2019, второй, которую только начали реконструировать, лето 2020.

Можно купить комнату за 60 тыс фунтов с доходностью 10% чистыми.
Можно держать для получения дохода, можно перепродать через 3 года застройщику за 69 тыс фунтов.

Напомню, если это у вас будет один объект недвижимости в Англии, то подоходный налог вы не будете платить,
т.к. заработаете меньше, чем 10 тыс фунтов за год.


Поздравляю! Как Вы перечислили деньги туда? Е-лицензия разрешает 50 тыс.дол в год
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:05

  San написав:
  change_pm написав:Я имею некоторое отношение к вот этому объекту https://thebaltichotelliverpool.com/.

Местная компания реконструирует здание под гостиницу, сдача первой очереди конец 2019, второй, которую только начали реконструировать, лето 2020.

Можно купить комнату за 60 тыс фунтов с доходностью 10% чистыми.
Можно держать для получения дохода, можно перепродать через 3 года застройщику за 69 тыс фунтов.

Напомню, если это у вас будет один объект недвижимости в Англии, то подоходный налог вы не будете платить,
т.к. заработаете меньше, чем 10 тыс фунтов за год.


Поздравляю! Как Вы перечислили деньги туда? Е-лицензия разрешает 50 тыс.дол в год


Можно платить сразу всю сумму, можно частями, т.е. можно обойти ограничение, если действовать быстро. В этом году 50% и в 2020 тоже 50%.

зы. лично я работаю не в Украине и у меня есть счет там...
change_pm
 
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