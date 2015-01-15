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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:01
airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Друг понаеха тоже видимо инженегр, откуда им знать, шо такое UX и как его едят?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:02
airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Нед 26 січ, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:21
Понаехал написав: airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
Сейчас напишу и плюсану за UX (за Макса).
Считаю, Трамп прав, нафиг такие иммигранты в Штатах.
Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.
А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:33
Понаехал написав: airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
О, ну это другое дело. А то там столько пустого трепа, шо капец.
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airmax78
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:35
change_pm написав:
Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.
А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
я частично согласен
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Понаехал
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Додано: Пон 27 січ, 2020 03:55
Понаехал написав: airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.
и только единицы возвращаются.
сидеть на даже 3к (что скорей всего потолок и вопрос когда это закончится) в Днепре с деградирующей медициной и образованием или пытаться формировать другое будущее для себя и своей семьи.
не совсем понял где он. может ошибка в выборе пункта назначения - хз. знакомые недавно уехали в НЙ. молодая пара, пока детей нет. он - тоже где-то возле ай-ти. она- бухгалтер или что-то типа того. она устроилась на минималку (в НЙ это 15 баксов в час брутто) на простую офисную работу, он пошел на курсы перепрофилировать свой ай-ти и параллельно пошел работать электриком на 24 бакса в час. То есть, семья имеет порядка 7 куе в месяц из которых чуть больше штуки отдает за рент. транспорт и едьба - ну 500-700 на двоих от силы. и это только старт, они еще летом были в Украине.
Если корону оставлять в Украине, то работу найти не такая уж проблема. Миллионы нелегалов работают за кэшак, мечтая о гринке и разрешении на работу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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