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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:51

Украина – будущего НЕТ (Андрей Школьников)

Знайшов таке відео від геостратега. Що думаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=uoHxz4pradM

зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...

ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:32

  change_pm написав:Знайшов таке відео від геостратега. Що думаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=uoHxz4pradM

зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...

ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!

тєма краха бакса нє роскрита
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 87888990
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