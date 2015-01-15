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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:18
flyman написав: Libo написав: flyman написав:
а хто писав, що міє про мільйон?
тут якщо і мріють, то про фінансову незалежність та ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E.)
В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.
Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)
У каждого свои собственные представления о том, сколько им хватит для полного счастья, и суммы могут сильно отличаться.
Я о другом.
Я о том, что ты проповедуешь, что если у чела вдруг появится лимон, то ему надо срочно валить из Украины и его жизнь за бугром с этим лимоном станет намного счастливее и красивее, чем дома. Прям Рио-де-Жанейро и белые штаны.
навіть не лімон $, а якщо появляється більше 100КУе активів, думати про диверсифікацію: напр. друге громадянство в ЄС, чи ВНЖ і т.п.
Якось було би стрьомно тримати лям зелені (чи еквіваленту в нерухомості чи інших активах) на території на якій за 100 років відбулося дві світових війни, революція, громадянська, голодомор, розвал РІ, СРСР і тепер ще анексія АРК і сепаратисткі республіки.
100 000 дол. - це не бог які гроші для Києва і мала сума для Зах. Європи.
Флай, може, тобі краще розводити опеньки в сараї і гріти воду сонцем на підвіконні, ніж інвештували в нерухомість???
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:22
PUnder
Ваш сын прямо после школы поступил в немецкий вуз?
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Wisznia2021
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:32
Wisznia2021 написав:PUnder
Ваш сын прямо после школы поступил в немецкий вуз?
Боюсь и отвечать - на форуме уже был один провокатор с похожим ником - но вообще - да, в университеты в Европе, и в США поступают даже не сразу после школы, а вот прямо во время обучения в выпускном классе.
И никаких ЗНО не нужно.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 24 січ, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:36
flyman написав:
навіть не лімон $, а якщо появляється більше 100КУе активів, думати про диверсифікацію: напр. друге громадянство в ЄС, чи ВНЖ і т.п.
Блин, ну ты и залупил, диверсификатор!
Прикинь, ты иностранец, у тебя $100 тыщ, ты приезжаешь в поисках громадянства или на ПМЖ в Киев... У тебя нет местного образования, нет связей и знакомых, кредитной и трудовой истории, ты не знаешь языка, законов, местных правил и традиций ... На сколько тебе этих денег хватит, какие у тебя будут перспективы в Киеве? А оно еще размечталось развернуться и шикануть на $100 тыщ на Западе, да еще и в качестве громадянина! Умора. Лучше тут пропей и потрать на девчонок. Хоть воспоминания останутся.
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