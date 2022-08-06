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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:38

osafly

сделайте нам пожалуйста фотоотчет и "разбор полетов" В чем целесообразно сейчас брать оренду,в бусах,топорах,или шкурах бабуинов??Какая нынче тенденция???


Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:57

  Hotab написав:osafly
Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».

Треба ж десь експатам мешкати.
Гадаю, що традиційне житло пересічного мешканця Джуби (шалаш з плівки та палок та сортир у найближчій канаві) коштує трохи дешевше. Скільки треба інвестувати, щоб стати володарем такої нерухомості? І за скільки і чого можна здавати? Зображення
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:16

  Hotab написав:Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».


Так это что получается....Джуби-круче чем Киев. А телемарафон говорит что здесь все круто и заи...сь,со сплошными перемогами.Невже брешуть?! Срочно инвестируем в бетон Джуби :lol: Зовите Флая,он любитель экзотики и экзотических виртуальных женщин-его тема
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 23:15

  osafly написав:
  Hotab написав:Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».


Так это что получается....Джуби-круче чем Киев. А телемарафон говорит что здесь все круто и заи...сь,со сплошными перемогами.Невже брешуть?! Срочно инвестируем в бетон Джуби :lol: Зовите Флая,он любитель экзотики и экзотических виртуальных женщин-его тема

Я думаю, це через високу собівартість. Напевно, там привізні і спеціалісти будівельники, і техніка, і матеріали, і т.п.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 01:03

  BIGor написав:Вісті з полів, до нотаріусів в Польщі величезні черги, панік селл, українці роблять довіреності на продаж/дарування, по ходу через закони 18 числа.

Українці гірше кацапів в цьому плані - тих покі в ж.. не клюне "жарений пєтух", а чого наші то чекали весь той час ?
  akurt написав:Невже Данія нас врятує?

Вас? від чого?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 07:40

Я думав, що ви знаєте, що саме Данія погодилася передати Україні винищувачі F-16…
Хоча питання «від чого» досить цікаве.
akurt
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  #<1 ... 912913914915
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