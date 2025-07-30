в ІЗІбанку робили зміну бінкодів по карткам, тобто перші 6 цифр було змінено і карту зробили вони тезнічно не кредитною, а дебетовою (тобто дебетова карта на яку просто можна встановити кредитний ліміт)
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Додано: Пон 28 лип, 2025 18:20
в ІЗІбанку робили зміну бінкодів по карткам, тобто перші 6 цифр було змінено і карту зробили вони тезнічно не кредитною, а дебетовою (тобто дебетова карта на яку просто можна встановити кредитний ліміт)
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:06
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:30
Re: izibank
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:11
Ахах, та чорт їх знає, я взагалі користуюсь зараз трьому банками на даний момент - Акордбанк - відправка переказів коштів та зняття готівки, тобто там перекази без комісії, якщо не транзитний рахунок, відкрив сьогодні Банк Власний Рахунок, тупо для рохрахунків у Сільпо, ну і звісно це монобанк для оплати частинами та кредитного ліміту - бо він у них самий зручний і погашення миттєве при поповненні по номеру картки
Додано: Пон 28 лип, 2025 22:25
Додано: Сер 30 лип, 2025 13:12
Якийсь притрушений банк. Вчора ввечері відправив СЕП на Альянс - не відправило, сьогодні підтримка каже, що в статусі "видалений". Ок, сьогодні роблю знову платіж, гроші списало, через деякий час повертаються назад) Причому, на свій Альянс вчора нормально відправилося, а на рахунок дружини не хоче. Так само було і раніше, наче на ПУМБ не відправляло. А ще жодного разу не зміг оплатити ОЛХ-доставку з Ізі, доводилося спочатку кидати на Моно і платити ним. Підтримка відморожена і нічого не вирішує. Щось туди писати - тільки витратити час. Ще жодного разу не вирішили жодну проблему.
Додано: Сер 30 лип, 2025 18:15
Re: izibank
Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . підтримка морозиться і вішає макарони про 3 дні. Ізя всьо ?)
Додано: Сер 30 лип, 2025 18:59
Додано: Сер 30 лип, 2025 20:13
Які три дні.Воно зараз і при реальному міжбанку не працює - відмінили декілька років як.А тут ВНУТРИБАНК.
Ого, вам вдалося з ізіной підтримкою зв'язатися.Але сенсу я дивлюся від цього ноль - послухали маячню ))
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