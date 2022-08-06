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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 965966967968
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 10:24

  gonchik74 написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Ну, по-перше, не треба порівнювати французьську глибинку з провідними містами у Польщі. У польській глибинці теж можна квартири знайти за 200 тис. і будинки за 400. Тільки не євро, а злотих.
А по-друге, про це я вже казав, у Польщі показники забезпечення житлом доволі низькі у порівнянні з середньоєвропейськими. Тому й ціни на нерухомість можуть виглядати непропорційно високими у порівнянні до кредитоспроможності та заробітків середньостатистичного мешканця. Тобто пересічний француз може собі дозволити купити житло з окремою кімнатою (і не 8 квадратів) для кожного члена родини, а пересічний поляк - ні. Поки що у Польщі власне житло комфортного метражу доступне лише тим, хто заробляє вище середнього рівня. Тому й не вірю у якесь істотне падіння цін. А для зростання вистачить хоча б знизити ставки на пару відсотків. І знову будуть черги стояти.
Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне.

В новій забудові Кракова знайти квартиру з висотою приміщень більше 2.6 м практично не реально. Спальні 13+ теж в минулому. І ситуацію ніхто не збирається виправляти. Саме прикольне - це слогани з якими продають той шлак. Щось типу «mieszkania dla wymagających». Житло для вибагливих)

Ще нереально знайти несуміжний санвузол. Це вже тільки для богатих - тобто для квартир більше 65 м2.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 14:23

  Faceless написав:Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне.

Це не мода, це вимоги ринку. 3-к. квартири з метражем від 80 кв. теж не важко знайти. І вторинку ніхто не відміняв. І ціни можна знайти від 7000 до 27000 за квадрат. Але такого, щоб кожен працюючий на мінімалку міг би взяти 3-к. у новобудові в гарному районі біля центру з модними мопами та закритою територією - ну, такого дійсно немає.
Мені майже 100 квадратів в іпєнях з купою кімнат обішлися лише трохи дорожче 2-к. у новобудові в прицентраллі. Але локація та деякі застарілі інженерні рішення - це мінуси. Проте кожен має свою кімнату, ніхто не спить у салоні, є окрема кухня, їдальня, кабінет. Такий був мій вибір. Ну а хтось вибере 2к. у модному районі і буде бідкатися на маленькі кімнати та запах котлет.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 16:06

Хто б там що не казав, а ця презентація нової кредитної програми людей налякала. З мого шортлиста обʼєктів у двадцять за тиждень стала неактивною чверть. Перед тим був повний штиль.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:58

Адміністрування здачі в оренду нерухомості в Туреччині

За минулорічними повідомленнями податківців Туреччини в 2023 році прибуток орендодавців в Туреччині склав приблизно 50 мільярдів лір, або приблизно 1,5 мільярда доларів США.

Сплачено податків: 0 (нуль).
Саме тому з 1 січня вступив в силу Закон, який фактично забороняє короткострокову оренду нерухомості в курортних місцях: це був суттєвий удар по росіянах, які викуповували величезну кількість квартир.
Сьогодні введено в дію наступний етап:
ВСІ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ - ВИКЛЮЧНО В ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ - через додаток - аналог української "Дія".
Цією послугою зможуть скористатися користувачі "Електронного уряду" віком від 18 років.
На першому етапі власники нерухомості готують договір у розділі «Орендні операції» шлюзу електронного уряду, а орендар затверджує цей договір через електронний уряд.

Тепер держава буде контролювати всі операції з оренди квартир та прибутків орендодавців.

На мою думку росіянці будуть активніше продовжувати "скидати" квартири, куплені під оренду.
На сьогодні в Анталії можна купити квартиру 1+1 за приблизно 75 000 доларів, а в Аланії - від 50 000 доларів.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 19:32

akurt
А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення?
І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 19:46

  The_Rebel написав:akurt
А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення?
І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині

Цікаві питання.
Я ще не все знаю всі відповіді, але раніше діяв Закон, згідно з яким укладені Договори оренди були майже безстроковими, тобто: якщо за 45 діб до закінчення Договору оренди не надіслав Орендодавець завіреного нотаріусом (!) Попередження про закінчення дії - він вважався пролонгованим ще на рік. Цим корсиувалися орендарі в тому числі наші українські к- прогавив орендодавець терміни - живуть далі, і платять часто "стару" орендну плату, не реагуючи на сльози орендодавця про бажане підвищення.
Наскільки я читав раніше про це нововведення - тепер всі ці Договори є прозорими - і Міграційна служба їх також буде бачити. Або буде вимагати роздруківку за QR-кодом.
Саме так зараз Міграційна служба навела порядок з пропискою/реєстрацією - немає підтвердження з QR-кодом - документи на продовження картки ВНП не приймають.
Іди реєструй адресу проживання.

Щодо податків: наскільки я знаю, такий податок існував - в розмірі 15% орендної плати, але реально ніхто нічого не платив - справа в адмініструванні:
- по-перше, в Договорах оренди вказували фіктивну ціну мабуть в 10 раз меншу - теоретично не виходили за межі неоподатковуємого мінімуму (здається 25 000 лір, а вказували наприклад 500 лір на місяць);
- Декларацію про прибутки треба було подавати в наступний у порівняння із Звітним рік - то "забували"подавати.

Податкова зробила досить хитро та мудро: в 2023 році вони затребували у нотаріусів всі Договори оренди. Дізналися всі адреси - зробили реєстр орендарів та власників, і РЕАЛЬНО викликали в податкову на "Опитування" орендарів:
"Скільки ви платите та як саме (готівка, банк)."
Для орендаря - а тим більше іноземця - всі ці питання були безпечними, тому відповідали чесно та легко підписували Лист опитування. :mrgreen:
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 00:37

  gonchik74 написав:Хто б там що не казав, а ця презентація нової кредитної програми людей налякала. З мого шортлиста обʼєктів у двадцять за тиждень стала неактивною чверть. Перед тим був повний штиль.

Так а де презентація? Всі про неї говорять, але ніхто не показує. Тим часом тут, як кажуть, рекордний навіс....https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 00:41

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Хто б там що не казав, а ця презентація нової кредитної програми людей налякала. З мого шортлиста обʼєктів у двадцять за тиждень стала неактивною чверть. Перед тим був повний штиль.

Так а де презентація? Всі про неї говорять, але ніхто не показує. Тим часом тут, як кажуть, рекордний навіс....https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Не знаю, де та презентація. Але рух пішов. Сьогодні за день ще дві квартири злетіли. Якщо півроку тому підгрібали все, що до 14, то зараз підмітають все, що до 16 з непоганим ремонтом.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 13:15

  akurt написав:Для орендаря - а тим більше іноземця - всі ці питання були безпечними, тому відповідали чесно та легко підписували Лист опитування

І ви підписали?
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