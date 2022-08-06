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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:33

  Ana написав:
  Бетон написав:
  Ana написав:Та є вже за 400k zł по Варшаві однокімнатні маленькі студії в забудовників, мало але є, ще рік тому такі були десь 450 та вище.

Я розумію, що ви видаєте бажане за дійсне. Ви спочатку купіть. Потім розповідайте про обвал.
Як діти. Від того, що ви тут пишете про дешевій роками, воно тільки дорожчає

Обвалу немає, згодна, але невелике зниження цін неможливо не помітити.

Скинув посилання вище, Варшава мінус 5%, ще додайте 5% інфляції. Ріст!
BIGor
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  #<1 ... 1039104010411042
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