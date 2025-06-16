RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Експерт заявив, бюджетні
продукти в Україні здорожчали...

Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:35

Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали...

Пропонуємо до обговорення:
Продукти харчування в Україні у 2025 році все більше зрівнюються за ціною із товарами у світі. Українці платять за їжу набагато більші суми зі своїх бюджетів, ніж європейці.

Дивися повний текст
Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали швидше, ніж дорогі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:35

Та все блін .Снікерс на 50% з 42 грн до 63
yama
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9180 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду...
R2 » Чет 19 чер, 2025 17:57
1 226
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 чер, 2025 17:57
sergijkropiva69
В Україні відновили подання статистики: що треба знати...
R2 » Чет 19 чер, 2025 15:15
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 чер, 2025 15:15
salvydas
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні —...
R2 » Пон 16 чер, 2025 13:01
1 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 чер, 2025 13:02
reshetnikov_app

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8894)
21.06.2025 21:39
Юнекс Банк (1505)
21.06.2025 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.