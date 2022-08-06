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Gastarbaiter написав:При цьому ніхто так і не дав відповіді на питання "+20% - це прибуток чи збиток?".
Все банально: якщо після врахування найбільшого з показників інфляції (бо там же є різні інфляції - окрім агротоварів, чи окрім пального, якось так - то треба брати для порівняння той, який найбільший) все ще є плюс, то ти в плюсі.
Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.
Як так? Буиттокадаражать (С)
ПС до речі, біля однієї будови бачив нових "польських" робітників - всі латиноси. Походу Польща скоро почорніє і стане небезпечною для білих.
„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.
Як так? Буиттокадаражать (С)
ПС до речі, біля однієї будови бачив нових "польських" робітників - всі латиноси. Походу Польща скоро почорніє і стане небезпечною для білих.
Розумієш різницю між великим містом, у якому щодня додається пару десятків високооплачуваних робочих місць, та малим містечком, де закривається єдина фабрика? Десь там, посеред "нічого" буде падати, Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ тільки вгору.
„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.
Як так? Буиттокадаражать (С)
ПС до речі, біля однієї будови бачив нових "польських" робітників - всі латиноси. Походу Польща скоро почорніє і стане небезпечною для білих.
Розумієш різницю між великим містом, у якому щодня додається пару десятків високооплачуваних робочих місць, та малим містечком, де закривається єдина фабрика? Десь там, посеред "нічого" буде падати, Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ тільки вгору.
Та щось дуже шоколадно стелите. За галізь ІТ точно знаю що криза далі продовжиться.
За інші галузі - ну от знайшов, скоріше всього автоматизовують/скорочують щоб не платити "високооплачуваним" менеджерам/бухгалтерам https://dziennikpolski24.pl/to-juz-niep ... 2-27583499 Зауважте, що насувається криза яку спричинить ШІ - і скоріше всього всі ці бухгалтерії дуже постраждають.
Мой нынешний арендодатель сожительствует с филиппинкой средних лет. Рассказывала, что только что продали виллу в Таиланде и на вырученные тугрики собираются покупать домик в Испании. Виллу продавали долго и мучительно, по причине критического превышения предложения над спросом. На моё недоумение по поводу несоответствия предполагаемых цен на недвижимость в прекрасном саду и джунглях, призналась, что вилла была новая, большая, с бассейном и т.д. А испанский домик будет маленький и какой придётся. Но, это в дополнение к трёхэтажному дому в Англии, который они поделили на две квартиры и сдают понаехам.
Желающим близко познакомиться с филиппинками, к размышлению.