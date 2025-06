„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.