Додано: Чет 17 лип, 2025 21:53

Нерухомість в Анталії: огляд цін



Чисто для цікавості, що там з цінами, здійснив пошук на сайті оголошень sahibinden - це аналог нашого сайта ОЛХ.

Кожен і сам може це зробити.



В якості орієнтиру - оптимальний за співвідношенням ціна/якість/віддаленість від Середземного моря мікрорайон Hurma, де розташована в дуже пристойному будинку моя квартира 1+1, куплена мною у вересні 2017 року за 49 500 доларів США. Площа 55 кв.м. Поверх 3 (за нашою градацією поверх 4), вид з вікон на Таврські гори, до моря 1800 м. Тому дивлюсь квартири, які розташовані НЕ на "нульовому" (за нашою градацією "перший" поверх - такі квартири зазвичай ціняться нижче).

Всі квартири в Туреччині здаються "під ключ" з повним дизайнерським ремонтом. В наш буремний час це важливо!

Меблі є частково: в кухні та в прихожій. Побутова техніка: варочна поверхня, духова шафа, витяжка.

Кондиціонери спліт-системи не завжди: треба дивитися. Плавальний басейн для мешканців - завжди. Підземний паркінг - не завжди, але на прибудинковій території - завжди.



1. Критерій пошуку: НОВІ квартири 1+1.

Сайт дає 26 варіантів з діапазоном цін від 4 750 000 лір до 5 950 000 лір.

Цікаво, що зараз практично 1 ліра=1 гривня, так що якщо не сильно придиратися до точності цифр, то ціни практично в гривнях (1 долар=40,26 ліри).

Сама дорога квартира: 5 950 00 лір або 147 790 доларів. Хм... Не дешево...

Але варіант реально існуючий та виглядає за фото привабливо реально.



Найдешевша: 4 750 000 лір або 120 000 доларів. Теж виглядаю досить привабливо. Треба мацати.

За цінами виходить - на рівні цін на квартири у Львові (з ремонтом).



2. Критерій пошуку: квартири 1+1 віком будинка 3 роки. Це може бути продаж інвестором, який вхопив квартиру на піку ціни в 2022 році та зараз продає.

Несподіванка: Сайт дає всього 3 варіанти з ціною від 4 150 000 до 5 500 000 лір/гривень (орієнтовно 103 000-135 000 доларів).

Сама дешева: видно, що жили, квартира з меблями і досить охайна.

Сама дорога: охайна, площа 60. Здивований я що так мало пропозицій.



3. Критерій пошуку - найбільш цікавий для мене, як інвестора 2017 року.

37 варіантів. Розбіг цін: від 3 900 000 лір до 5 450 000 лір. Найчастіше зустрічається ціна в 4 800 000 лір або 119 000 доларів. Ну, непогано... Я чув що ціни на мою квартиру піднялися до 100 000 доларів, а тепер бачу, що вже орієнтиром може бути не менше 110 000 доларів (інвестиція в 49 500 доларів).

В моєму будинку нічого не продається, а навпроти по вулиці дві пропозиції по 5 250 000 лір - 5 500 000 лір. Там навпроти є будинок 2018 року в такому "дорогому палацовому стилІ": колони та балкони з візерунками - в якомусь смислі "сталінський ампір" на сучасний лад.

Ну ось, 130 000 доларів... Прекрасно...



4. Критерій пошуку - квартири 2+1 Преміум класу від Забудовника OzPinarLar - це із серії "Престижно". Або «круто».

Скажу по секрету - якщо наші чиновники, де і ховаються то саме там. Квартири 2+1 по 100 кв. м, квартири 3+1 та 4+1 можуть бути до 160-180 кв.м. Все створено для людини з грошима: мікрорайоні відкритий, ціна точно більша за 200 000 доларів. Підземний паркінг, з якого ліфт відразу на поверх. Такі квартири були інвестицією двох моїх приятелів в 2021 році - на етапі поверх 3 та 4 - вкладення в 170 000 доларів привели до профіту при продажу в 200 000 доларів і не менше - подивлюся з цікавості ціни зараз.

Ось що сайт дає:

Ха! Є 4 варіанти - ціна стабільна на всі 4: імідж є імідж, 13 500 000 лір або 335 000 доларів США.

Класика: хто не продав в кінці 2023 - на початку 2024 року за 375 000...400 000 доларів - той намагається продати зараз за 335 000…

Ось при купівлі такої квартири Вид на проживання МОЖНА отримати!



Нагадаю, я не мешкаю в Туреччині з середини липня 2024 року - огляд (не повний і навіть поверхневий) зробив просто із цікавості.

З того, що я бачу: дешевий сегмент подорожчав на 10%, дорогий подешевшав на 10%.