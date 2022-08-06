Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ana написав:Цікаво.. Ось статистика по Вроцлаву трохи дивує, якщо чесно.. так, наче і велике місто і подалі від боліт, недалеко кордони Німеччини і Чехії, і гори недалеко, наче стільки плюсів, АЛЕ, там часто затоплення / ризики затоплення в тому регіоні, а з нинішніми змінами клімату ризики все більше.. плюс роботи там небагато, все одно по кількості вакансій лідери Варшава і Краков, а ціни Вроцлава майже вже з ними зрівнялись (ну зовсім невелика різниця).
У Вроцлаві багато ІТ. І серед українців він чомусь дуже популярний. Зоопарк шикарний, але в цілому місто виглядає років так на 10-15 позаду Кракова.
Погоджусь, Вроцлав трохи забичений, якщо зайти на якесь старий район комуністичної епохи - то схоже на Україну. Думаю Вроцлав відстає дійсно від Кракова на 10-15 років, Краків від Варшави 15-20 років.
Ну що, на власному досвіді …. Ввідні дані: Сума кілька десятків тисяч євро Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі. Чому саме там? Бо по рекомендації знайомих, які цей квест вже проходили. Причому в Кракові без всяких там ПЕСЕЛів (яких у мене ніколи не було) не відкривали, а у Перемишлі відразу і без питань. Отже, підготовчий етап. Гроші розміщені в укр. банку (краще кількох), умови безкомісійного зняття виконані (а це важливо, бо деякі банки вимагають щоб вони або відлежались місяць, або прогнати через депозит, і лише тодї зняття без комси) Тепер квест по зняттю. Мені в Аліорі чомусь сказали, що документам має бути не більше місяця. Може я не так зрозумів їх англійську, але я виконав цю умову і з кількох банків щодня знімав, за 28 днів я завершив накопичення суми. Всі платіжки по зняттю обовʼязково зберігаються. Наприкінці зняття берем в банку виписку про рух коштів, довідку про зняття (у деяких жадних банок вона платна) українською і англійською. Зразу порекомендую Кредобанк, весь повний пакет документів персмен дівчуля підготувала , знаючи що саме треба і все це було безкоштовно. Через портал ПФ сформував виписку по зарплаті і по пенсії. Чому саме у них? У них є там цифровий підпис. На всяк випадок забіг в найближчий ПФ і взяв ці роздруківки з мокрими печатками. Це зайняло 10 хвилин . Але їх ніхто не глянув)) Далі потяг Київ - Польща. Укр.таможня: Бланк митної декларації скачав з порталу митниці України і роздрукував , заповнив у двох примірниках. Заповнив дома. Вони взяли собі один примірник, на другому поставили печатки , взяли ще щоденні платіжки про зняття і підсумкові виписки українською , англійську повернули , довідка про доходи їх не зацікавила. Ні укр ні англ Гроші не перераховували, часу стоянки на таможні було достатньо на все. Польська таможня:, На паспортному сказав що маю гроші для декларування, направили до митників, вони дали бланки (мабуть можна скачати , роздрукувати і заповнити зарані, у мене тоді не було, зараз вже є) Заповнив один примірник, вони поставили печатки і вільний. Банк: питання про походження грошей було, надав довідки з ПФ, перекладені на англ і оригінали. Переклад не завірений нотарем , просто бюро перекладів пише що це переклади вони, підшивають і ставлять печатку на перекладеній копіі. Також взяли довідки про зняття на англ мові. Самі щоденні платіжки залишились у укр таможні, більше вони нікого не цікавили. Видали довідки про зарахування, в додатку гроші світяться. Підписуємось, ставимо лайки , коментуємо.
Розумна людина і зробила все з розумом, і записала все з розумом. P.S. Декларацію про ввезення грошей в ЄС для польської митниці дійсно можна і варто заповнити заздалегідь - за 3…5 днів до перетину кордону на сайті Митниці Польщі. Обовʼязково окремо виписати її номер - він зʼявляється на екрані, але чомусь ніде ніяк не зберігається. Потім цей номер повідомити польському митнику - вони самі її роздрукують та поставлять печатки. Один екземпляр заберуть собі, один віддадуть на руки.
Кілька десятків тис.євро якось зовсім не багато. Як ви інші кошти заганяли за кордон та розраховувались за нерухомість ? Налом ? Підтримую про кредо. Сам заганяв через Кредо грощі в Україну. Вони найкращі в цьому плані та мають беззаперечну перевогу перед іншими банками.(IBAN)
Hotab написав:Хомякоид Так, забудовник взяв частину кешем. . Решта - отак в кілька етапів. Ну і мова йшла про майже сотню
Кеш як вивозили ? В валізі чи через конторки ? Порадете щось ?
В потягу який кордон проходить транзитом (на Варшаву чи Хелм) ніхто в валізи не заглядає. Собакен може пробігти, але то він не те шукає. Потяг до Перемишля більш досконало дивляться вже після прибуття в самому Перемишлі. На вокзалі. Ну і по 10кєвро кожному знайомому щоб абсолютно законно, теж варіант.
Ну і дивіться.. Сума в 100кєвро купюрами по 500 (що не проблема знайти в банках і обманках, вони їх радісно віддають) це всього 2 пачки. Вони можуть бути і в кишені, які ніколи не світять і не дивляться. Навіть на автобусних маршрутах, чи автомобільних. Сумки - так, але не кишені. Я не бачу проблеми перевезти кеш. Мені важливіше мати його в Європі саме білим, щоб я його без питань заніс в банк . Ще ж є оцей варіант.