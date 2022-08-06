Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:19

Ну що, на власному досвіді ….

Ввідні дані:

Сума кілька десятків тисяч євро

Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі. Чому саме там? Бо по рекомендації знайомих, які цей квест вже проходили. Причому в Кракові без всяких там ПЕСЕЛів (яких у мене ніколи не було) не відкривали, а у Перемишлі відразу і без питань.

Отже, підготовчий етап.

Гроші розміщені в укр. банку (краще кількох), умови безкомісійного зняття виконані (а це важливо, бо деякі банки вимагають щоб вони або відлежались місяць, або прогнати через депозит, і лише тодї зняття без комси)

Тепер квест по зняттю. Мені в Аліорі чомусь сказали, що документам має бути не більше місяця.

Може я не так зрозумів їх англійську, але я виконав цю умову і з кількох банків щодня знімав, за 28 днів я завершив накопичення суми. Всі платіжки по зняттю обовʼязково зберігаються.

Наприкінці зняття берем в банку виписку про рух коштів, довідку про зняття (у деяких жадних банок вона платна) українською і англійською.

Зразу порекомендую Кредобанк, весь повний пакет документів персмен дівчуля підготувала , знаючи що саме треба і все це було безкоштовно.

Через портал ПФ сформував виписку по зарплаті і по пенсії. Чому саме у них? У них є там цифровий підпис.

На всяк випадок забіг в найближчий ПФ і взяв ці роздруківки з мокрими печатками. Це зайняло 10 хвилин . Але їх ніхто не глянув))

Далі потяг Київ - Польща.

Укр.таможня:

Бланк митної декларації скачав з порталу митниці України і роздрукував , заповнив у двох примірниках. Заповнив дома.

Вони взяли собі один примірник, на другому поставили печатки , взяли ще щоденні платіжки про зняття і підсумкові виписки українською , англійську повернули , довідка про доходи їх не зацікавила. Ні укр ні англ

Гроші не перераховували, часу стоянки на таможні було достатньо на все.

Польська таможня:,

На паспортному сказав що маю гроші для декларування, направили до митників, вони дали бланки (мабуть можна скачати , роздрукувати і заповнити зарані, у мене тоді не було, зараз вже є)

Заповнив один примірник, вони поставили печатки і вільний.

Банк:

питання про походження грошей було, надав довідки з ПФ, перекладені на англ і оригінали. Переклад не завірений нотарем , просто бюро перекладів пише що це переклади вони, підшивають і ставлять печатку на перекладеній копіі.

Також взяли довідки про зняття на англ мові. Самі щоденні платіжки залишились у укр таможні, більше вони нікого не цікавили.

Видали довідки про зарахування, в додатку гроші світяться.

