Росіянський фільм, але якраз про те, що в містах до 45% призовних чоловіків мали бронь.
І категорії майже ті, що бронюються зараз. Включно з артистами.
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:52
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шо то в "Повести о настоящем человеке" я не помню главы, в которой было подробно расписано, как 23 июня в понедельник Мересьев сдёрнул на личном "Газ М-1" в дружественный Иран на несколько недель, и меняя золотые червонцы с сеятелем на шахские динары(шоб заправить любимую эмку, на пожрать и покуролесить), получил известие заказным письмом от однополчан о том, что в тяжёлом бою под Минском, отражая атаку мессершмидтов и юнкерсов, погиб его друг по академии комиссар тов.Мар...як.
На что тов.Мересьев, выпив чачи с вкуснейшим бутербродом с чёрной икрой, ответил им - "подох Максим и буй с ним, мне некогда воевать, я новых союзнических "Кобр" буду тут до зимы ждать! И осваивать рыболовлю осетра с баркаса"
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так в ньому нема і того, як мордатий 120 кг лейтенант запасу з 2014 до 2022 року носить в дніпропетровський шпиталь пораненим бійцям дитячі малюнки і цигарки з табачного ларька на ринку Озерка, де у лейтенанта точка з шубами.
Ізмєльчав у 21 році лейтенант . В 2023 лейтенант вже інвалід (як в тому відео , за вартість 3 корів оформив липовий діабет з суглобами, і рвонув лікуватись в солодкий турецький полон на пахлаву з айраном. Доця в Мюнхені жирує, бо квартиру лейтенант здав у Дніпрі без податків. А хто квартирку має захищати, га,
