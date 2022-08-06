Додано: Пон 11 сер, 2025 15:44

ціна, зазначена у свідоцтві про право власності, наближається до фактичної ринкової вартості.

доказ легальності походження грошей.

Через тиждень буде офіційна статистика щодо продажу нерухомості іноземцям в Туреччині за липень 2025 року. За перше півріччя побито всі рекорди прийому іноземних туристів в Туреччині та в Анталії. Аеропорти Стамбула та Анталії поставили нечувані рекорди прийому та відправлення літаків...Побито всі рекорди отримання прибутку від туристичної галузі (за перше півріччя року 2025).Я не живу в Анталії більше року, але за ситуацією трохи слідкую.Цікаві події можуть бути і в 2026 році.Турецька преса в ці дні повідомляє:Погані новинижитла! Ціни зростуть у 15 разів!Ну не в 15, але є економічний фактор несподіваний: у 2026 році буде проведено комплексне. Завдяки спільним зусиллям Земельного кадастру та муніципалітетів, ринкова вартість буде наближена до ринкової вартості та, як очікується, зросте в 10-15 разів від поточної.Тут необхідне пояснення. В Туреччині є обов"язковим страхування нерухомості на випадок катаклізмів та неприємностей. Колись така система була і в СРСР. Потім зникла.Наприклад, я заплатив за Поліс страхування квартири за 2025 рік аж 750 лір, або близько 20 євро. Копійки.При цьому здивувася мізерності та подивився докладно Поліс: там була вказана ціна на мою квартиру, озвучена "за царя Панька" - 93 000 лір. Така ціна була озвучена Забудовником у вересні 2017 року, коли купував квартиру. При цьому ця цифра була заниженою для зменшення податків з реальної цифри в 160 000 лір (близько 50 000 доларів).З цієї цифри 93 000 лір і нараховується досі (!!!) ставка оплати за Поліс страхування.Зараз ринкова ціна на мою квартиру приблизно 4 000 000 лір (близько 110 000 доларів) - а платіж сміхотворний.Ось тут заплановані суттєві зміни, які вплинуть на ринок нерухомості - теоретично у бік здорожчання:- Згідно зі звітом «Податкові втрати та недостатнє страхування», у Туреччині щорічно продається в середньому 1,5 мільйона будинків та квартир. Однак, що виникають через різницю між ринковою вартістю та фактичною ціною продажу, становлять близько 6 мільярдів доларів (!).- З впровадженням нової системи домовласники побачать, як їхня нерухомість офіційно зростає в ціні, аЦе не лише забезпечить психологічний поштовх престижу, але й значну юридичну перевагу. Це пояснюється тим, що вища ринкова вартість слугуватиме офіційним документом, що підтверджує ціну продажу для майбутніх власників нерухомості.- Ще один суттєвий вплив підвищення буде на банківський сектор. Банки враховують поточну ринкову вартість під час розрахунку вартості нерухомості, що використовується як забезпечення за кредитами.- Реальні ціни в документах про продаж нерухомості багатьом людям будуть до вподоби - якНаприклад, якщо би я захотів продати свою квартиру в Анталії, то отримав би юридично "чисті" документи про походження грошей.- Купівля-продаж нерухомості в Туреччині - виключна прерогатива держави, і за операцію є плата приблизно в 150 доларів. Пропонується ввести оплату у вигляді відсотків від ринкової вартості, а не фіксовану плату, яка не залежить від того, продаються апартаменти на першій лінії моря (близько 30 000 000 лір). або хатинка в сільській місцевості. Послуги державного кадастру, який проводить операцію купівлі-продажу, завжди сплачував Покупець. Для нього в 2026 році і це стане дорожчим...Теоретично Продавці житла будуть намагатися компенсувати свої витрати на збільшення ставок за Полісами страхування житла - на плечі Покупця...Ось експерти ринку нерухомості і заговорили про ще один фатикор подорожчання житла на ринку нерухомості Туречични... Ну побачимо...За матеріалами турецької преси та інтерв"ю Мурата Курума, міністра навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату.