Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ціна оренди квартири в цьому місці за даними Airbnb на місяць складає від 1200 до 1600 євро.

оренда Airbnb - це вже бізнес, зі своїми податками державі, комісіями самому Airbnb, прибиранням, простоями, пранням білизни ітд.

  akurt написав:Для довідки - багато це чи мало 864,88 євро на місяць: подруга пана Максима працює медичною сестрою та заробляє близько 3 000 євро на місяць чистими.
За її словами з 3 000 євро щомісяця вона може відкласти не менше половини.
Приятель пана Максима пан Віталій працює на будові, за минулий місяць в нього була зарплата 4.500€ нетто. він сказав: "Знаю людей які мають 5000/5500€ нетто в місяць, корочше той, хто шукає - той знаходить..."

Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:16

  BIGor написав:Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?

Ну я навів правдиві имена та ті цифри, що вони говорили. А говорили саме із застосуванням слова "нетто".
Ось офіційні дані: "Entgelt für den Beruf: Krankenschwester/-pfleger
Das untere Quartil liegt bei 3.870 € und das obere Quartil beträgt 4.849 €."
Там наведено цифри саме для Баварії: медіанна зарплатня 4 380 євро.
Я не знайомий з податковою практикою в Німеччині, але навіть якщо податок на таку зарплатню складає 40%, то майже попадеш на озвучену вище цифру.
Це кваліфікована медична сестра.
Джерело:
https://web.arbeitsagentur.de/entgeltat ... 0%E2%82%AC.

Та квартира дійсно куплена людиною під оренду.
В будь-якому випадку - ціна іпотеки в 850 євро на місяць за 3-к квартиру досить пристойна/помірна.
Такі самі гроші платить мій приятель в Бельгії - правда не за к 3-к квартиру (коли я сказав "квартира" - він навіть образився - а приватний будинок на сході Бельгії).
Він до речі робить приблизно так, як той пан в Німеччині:
- свій таунхауз в Ірландії здає за 850 євро.
- саме цими грошима покриває іпотеку в Бельгії.
Схема вдома - нічого нового.
В результаті: його таунхауз в Ірландії виріс в ціні за менше, ніж 10 років, з ціни в 75 000 євро до 300 000...325 000 євро - і він забезпечує комфортне БЕЗОПЛАТНЕ проживання у власному будинку в Бельгії.

Цифри з Airbnb я навів чисто для орієнтиру і тому що легше було отримати інформацію.
Мені самому було цікаво, чи зможе він перекрити іпотеку здачею в оренду.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

У Німеччині, як скоріш за все і у інших країнах, на зарплату нетто впливає купа факторів: родинний стан, наявність/відсутність дітей/зарплата чоловіка/наявність інвалідності...
Здача нерухомості у Німеччині це дуже важкий і непередбачуваний бізнес. Я вже наводив приклади знайомого, у якого орендарі то відмовлялися платити оренду, то ще якась біда була. Орендодавець, порівняно із орендарем, є беззахисним від, недай Бог, злодюжок
Мабуть ви маєте райію.
Я не знайомий з податковою системою Німеччини.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:15

"Ангельське число 118"
(або приколи нумерології)

Звісно, я не вірю у прогнози гадалок, відкриття та чудеса нумерології, але несподівано дізнався що саме число 118 вважається в нумерології "ангельським": послання, яке закодоване в числі 118, відноситься до сфери грошей та розвитку особистості і говорить про те, що не виключено, що перший крок, який ви зробите в напрямку особистісного зростання, відкриє вам шлях до великих грошей.

Ну це ж треба, подумав я ознайомившись із свіжими цифрами Інституту статистики Туреччини, які містять інформацію про інвестиції іноземців в нерухомість цієї країни за підсумками серпня 2025.
Цифра 118 присутня аж тричі...
Зображення

Для довідки:
В серпні 2025 року іноземцями було куплено 1 810 квартир.
В серпні 2024 року іноземцями було куплено 2 257 квартир.
В серпні 2023 року іноземцями було куплено 3058 квартир.

Джерело: https://www.tuik.gov.tr/
