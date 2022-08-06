Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ціна оренди квартири в цьому місці за даними Airbnb на місяць складає від 1200 до 1600 євро.
оренда Airbnb - це вже бізнес, зі своїми податками державі, комісіями самому Airbnb, прибиранням, простоями, пранням білизни ітд.
akurt написав:Для довідки - багато це чи мало 864,88 євро на місяць: подруга пана Максима працює медичною сестрою та заробляє близько 3 000 євро на місяць чистими. За її словами з 3 000 євро щомісяця вона може відкласти не менше половини. Приятель пана Максима пан Віталій працює на будові, за минулий місяць в нього була зарплата 4.500€ нетто. він сказав: "Знаю людей які мають 5000/5500€ нетто в місяць, корочше той, хто шукає - той знаходить..."
Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?
Ну я навів правдиві имена та ті цифри, що вони говорили. А говорили саме із застосуванням слова "нетто". Ось офіційні дані: "Entgelt für den Beruf: Krankenschwester/-pfleger Das untere Quartil liegt bei 3.870 € und das obere Quartil beträgt 4.849 €." Там наведено цифри саме для Баварії: медіанна зарплатня 4 380 євро. Я не знайомий з податковою практикою в Німеччині, але навіть якщо податок на таку зарплатню складає 40%, то майже попадеш на озвучену вище цифру. Це кваліфікована медична сестра. Джерело: https://web.arbeitsagentur.de/entgeltat ... 0%E2%82%AC.
Та квартира дійсно куплена людиною під оренду. В будь-якому випадку - ціна іпотеки в 850 євро на місяць за 3-к квартиру досить пристойна/помірна. Такі самі гроші платить мій приятель в Бельгії - правда не за к 3-к квартиру (коли я сказав "квартира" - він навіть образився - а приватний будинок на сході Бельгії). Він до речі робить приблизно так, як той пан в Німеччині: - свій таунхауз в Ірландії здає за 850 євро. - саме цими грошима покриває іпотеку в Бельгії. Схема вдома - нічого нового. В результаті: його таунхауз в Ірландії виріс в ціні за менше, ніж 10 років, з ціни в 75 000 євро до 300 000...325 000 євро - і він забезпечує комфортне БЕЗОПЛАТНЕ проживання у власному будинку в Бельгії.
Цифри з Airbnb я навів чисто для орієнтиру і тому що легше було отримати інформацію. Мені самому було цікаво, чи зможе він перекрити іпотеку здачею в оренду.
У Німеччині, як скоріш за все і у інших країнах, на зарплату нетто впливає купа факторів: родинний стан, наявність/відсутність дітей/зарплата чоловіка/наявність інвалідності... Здача нерухомості у Німеччині це дуже важкий і непередбачуваний бізнес. Я вже наводив приклади знайомого, у якого орендарі то відмовлялися платити оренду, то ще якась біда була. Орендодавець, порівняно із орендарем, є беззахисним від, недай Бог, злодюжок
Звісно, я не вірю у прогнози гадалок, відкриття та чудеса нумерології, але несподівано дізнався що саме число 118 вважається в нумерології "ангельським": послання, яке закодоване в числі 118, відноситься до сфери грошей та розвитку особистості і говорить про те, що не виключено, що перший крок, який ви зробите в напрямку особистісного зростання, відкриє вам шлях до великих грошей.
Ну це ж треба, подумав я ознайомившись із свіжими цифрами Інституту статистики Туреччини, які містять інформацію про інвестиції іноземців в нерухомість цієї країни за підсумками серпня 2025. Цифра 118 присутня аж тричі...
Для довідки: В серпні 2025 року іноземцями було куплено 1 810 квартир. В серпні 2024 року іноземцями було куплено 2 257 квартир. В серпні 2023 року іноземцями було куплено 3058 квартир.