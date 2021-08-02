RSS
Сер 03 вер, 2025 20:53

  барабашов написав:
  prodigy написав:трошки інформації про оренду:
курортне містечко на півдні (17км від Одеси)
2025, ціни подобово
червень: 1кімнатна -800, 2к-1200, 3к -1500
друга половина липня: 1200-2000-2500
серпень: 2000-2500-3000

сьогодні: 1к -500, 2к-700, 3к-1000(але на тиждень згодні по 800)

В Іллічівську світло вже з 31го серпня відновили чи від повербанків кондьори запускають?


у Чорноморську відновили десь 00.20 03/09/25

у мене приватний сектор-не вимикали взагалі
Чет 04 вер, 2025 12:03

Пасивний бізнес))

П'ят 05 вер, 2025 14:16

Вісті с полів. Забирав сьогодня холодильник на Дорошенка, метрів сто до головпоштамту. Віддавалр власниця квартири, але в квартирі на моменті був орендар. Поцікавтеся. Оренда 400 дол двушка, Ремонт ХЗ не роздивився Білі стіни, на підлозі такий собі ламінат. Столярка середненька.
Квартира вікнами в подвір"я. Сходи такі раніше використовувала прислуга.
Суб 06 вер, 2025 23:29

  prodigy написав:
може вийти трохи дешевше, ніж в новобудові, але є багато але

-в новобудові сходова клітка не тхне сечею (перші пару років)
-в старому фонді ви зробили "якісний ремонт"(під оренду?), а у сусідів двері досі дерматином утеплені-клієнт буде крутити носом(від таких сусідів)
-в старому фонді часто відсутні парковки(або всі міста закріплені з 90х), відсутні дитячий майданчик, або стадіон(для родини з дітьми-це має вирішальне значення(гімназія, стадіон та інше)

Ще додам один мінус старого фонду. Зараз живу на 2 міста - одне з них в західній Україні у близьких родичів в квартирі хрущику, де давно ніхто не жив. Так ось... таргани!!! Хоч я їх винищую, але коли приїжджаю їх знову повно. Просто весь будинок кишить ними. Ввечері видно навіть як вони перебігають від квартири до квартири по коридорам. Тому що в старих будинках неодмінно буде високий відсоток неблагополучних квартир.

Тож у мене дилема відпала що брати - я міг купити вже з ремонтом старий фонд, але довелося ризикнути і взяв новобуд за 1000 з поставкою через півтора року в невеликою розстрочкою. Забудовник Галицький двір. І все із-за тарганів) А нове без ремонту зараз у такій же прицентральній локації як у мене - від 1300-1400. Отакі жахливі ціни. Це місто Мукачево. Ужгород приблизно так само.

Що буде з цінами після війни незрозуміло, адже до неї ціни були по 600-700 і великого ажіотажу не було.
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну і про парковки з 90-х - це чиста правда)) Чувак колись підсипав трохи щебеню на глину біля клумби і все - тепер тільки його корч в тому місці може паркуватися. І так зайнято усі місця біля будинку, вільна лише одна пішохідна доріжка
Отак мій забудовник оправдовується))

30секунд>>>
https://youtube.com/shorts/z5AmzbIBdOM? ... -FVed8cLs6

А тут інше інтерв'ю(повне)
Все просто і без пафосу!

Вісті з полів.
Забирав сьогодня пральку на Тролейбусній.
Стандартна львівська малосіймейка.
9 пов. Підубитий ремонт.
Орендують дівчата 10 кг.Казали коли шукали рили двушкі апопонують по 12.
Короче тре терміново піднімати на свою двушку до 10 кг.
Хм... вулиця Тролейбусна... дуже сумна вулиця... Вона якась "ніяка"... Совкова...
Здається вулицю проклали у другій половині 1960-х років. Свою назву вона отримала в останній чверті 20-го сторіччя, через тролейбусне депо, зведене на цій вулиці ще у 1964 році.

Тут панове все турбувалися про смарт пана Успіх: так у нього майже центр Львова...
