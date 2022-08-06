Додано: Суб 20 вер, 2025 00:30

Теоретично правда.

Це не є масовим варіантом в Туреччині, але таке є.



Дійсно, Права орендаря вищі за Права орендодавця.

Просто якщо ти хочеш колотити бабло з оренди, то маєш вивчити і Правила.



А вони відрізняються від українських:

- хочеш виселити орендаря - будь ласка - за 45 діб до закінчення дії Договору - лист, завірений нотаріусом про припинення дії договору. Теоретично він безстроковий. Тут все логічно, бо нотаріус забезпечив дію Договору. Розірвання - через нотаріуса.

- пропустив термін - це на руку орендарю - він живе ще 1 рік.

- хочеш підняти ціну - будь ласка - але не вище за затверджений рівень інфляції (здається в 2025 році це 43%.). Якщо вище - то незаконно і орендар має право не виконувати.



І орендарю, і орендоавцю треба знати закони країни, де колотиш бабло, та виконувати їх.



Не можу розкривати ім"я, але один із наших форумчан мешкає в Анталії з травня 2021 року - платить за оренду 2+1 (трикімнатна) не більше 250 доларів.

Це при ринковій в 900.



Каюсь: на початок його пригод я підтимував та надавав юридичні поради - орендодавець мешкає у Франції (Париж).

Але зараз я його НЕ підтримую - "наглість - друге щастя" - повинно мати межі - але він так продовжує йти - і в серпні оформив продовження Виду на проживання в Туречичні над підставі Договору оренди ще травня 2021 року...

Гадаю, що орендодавець в шоці - але нічого вдіяти не може.



P.S. В цілому це НЕ є масовим явищем в Туреччині.