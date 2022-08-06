RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065106610671068
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:35

  akurt написав:Можете поставити мені «+» за реальний експромт. Я досі під враженням від спілкування з маркізом, його дочкою та онуком.
Вони нащадки тих, хто зробив відмінну інвестицію в нерухомість. І реально маркіз показував старовинні документи - уявляєте за які роки - з планами чергових реконструкцій та перебудов.
Приблизно один раз в 20 років!


дякую, пане akurt за чудову розповідь. пригадались мої враження від Франції, як моряк(капітан) був часто у портах Марсель і Сет (на півдні) і ЛеГавр і Руан (на півночі). Шлях судна до Руану пролягає по річці Сена, десь 6 годин, влітку чудові краєвиди Верхньої Нормандії (на північному березі Сени на відстані 1-2км розташовані старинні замки (одного разу на території замка було весілля, народу десь 120-150 персон). Північна Франція подобається значно більше ніж південь, не так багато арабів і африканців.
В моєму рейтингу країн світу , де б я бажав жити Франція у топ 3. :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 12708
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:20

  akurt написав:Ну що воно в тій Франції пороблено, що не крали, не привласнювали, не розстрілювали

Ой-вей! Скільки вони там голів понарубали та маєтків попривласнювали у часи своєї Революції!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3786
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  prodigy написав:В моєму рейтингу країн світу , де б я бажав жити Франція у топ 3.

Не плутайте туризм з еміграцією. Я представляю як Ви з захватом обговорюєте з місцевими французькою історію Жана Вальжана... :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10182
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:17

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5145
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Доволі цікаво, великий фонд не хоче тепер здавати в оренду і розпродує свої квартири по всій Польщі
https://heimstaden.com/pl/mieszkania-na-sprzedaz/
Будинки доволі свіжі - є і 2023-2024 років, походу не вірять в дорожай?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10182
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:19

  BIGor написав:Доволі цікаво, великий фонд не хоче тепер здавати в оренду і розпродує свої квартири по всій Польщі
https://heimstaden.com/pl/mieszkania-na-sprzedaz/
Будинки доволі свіжі - є і 2023-2024 років, походу не вірять в дорожай?

У цьому регіоні є ризик грандіозного шухера, тож страхуються
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 01.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 11:54

  The_Rebel написав:
  BIGor написав:Доволі цікаво, великий фонд не хоче тепер здавати в оренду і розпродує свої квартири по всій Польщі
https://heimstaden.com/pl/mieszkania-na-sprzedaz/
Будинки доволі свіжі - є і 2023-2024 років, походу не вірять в дорожай?

У цьому регіоні є ризик грандіозного шухера, тож страхуються

Може і так, ну і ще перебування десь 950 тис. українців під захистом - під дуже великим питанням. Читав - людей навіть звільняють - бо статус продовжили тільки за 4 дні до кінця легального перебування біженців (наприклад мій роботодавець присилає листи колегам - за 1 рік до кінця документів по яким вони легалізовані щоб починали робити наступний документ). Новий президент сказав що захист для біженців з України закінчиться в березні 2026 року - Польща буде першою такою країною з ЄС. Думаю через це буде дуже великий спад в оренді.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10182
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 18:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Новий президент сказав що захист для біженців з України закінчиться в березні 2026 року
Ну якщо Польща до того часу вийде з Євросоюзу, то може. А інакше є вже рішення європарламенту до березня 2027 року.
M-Audio
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 23.03.11
Подякував: 636 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 18:24

  BIGor написав:
  prodigy написав:В моєму рейтингу країн світу , де б я бажав жити Франція у топ 3.

Не плутайте туризм з еміграцією. Я представляю як Ви з захватом обговорюєте з місцевими французькою історію Жана Вальжана... :mrgreen:


пожити 2-3 тижні, про еміграцію ніколи не думав, навіщо?
prodigy
 
Повідомлень: 12708
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 1065106610671068
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1059, 1060, 1061
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10603 6601819
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 вер, 2025 11:07
jump
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17207116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 388829
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5082)
27.09.2025 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.