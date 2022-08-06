RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 09:07

  Faceless написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр

Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 09:09

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр

Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Зря я покупал квартиру. Он как обвалилось. С 7 тысяч до 14

Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр

Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 14:35

  Faceless написав: Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові? :mrgreen:

Всі можуть бути трохи в шоці від цих польських цін.
Але в Польщі якось ніколи не було дешево.
Я сам колись мріяв/планував купівлю квартири на півдні Польщі. Це був десь 2007 -2012 роки. Памʼятаю що в новобудові дійсно на 4 поверхи територія тільки до ЖК і це не Краків - BielskoBiala - була ціна 1400€ за кв.м.
І це було доволі дорого.
Мені здається, панове можуть пригадати ціни на нерухомість в Україні в ті роки, особливо в 2007 та першій половині 2008 року.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:31

  BIGor написав:Доволі цікаво, великий фонд не хоче тепер здавати в оренду і розпродує свої квартири по всій Польщі
https://heimstaden.com/pl/mieszkania-na-sprzedaz/
Будинки доволі свіжі - є і 2023-2024 років, походу не вірять в дорожай?

Ставки оренди в них завищені відсотків на 20. Дійсно, чого ж це бізнес не пішов? Ну і розпродають по верху ринку. Щось не схоже на "Шеф, усьо пропало! Терміново виводимо хоч якесь бабло!".
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:36

  akurt написав:
  Faceless написав: Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові? :mrgreen:

Всі можуть бути трохи в шоці від цих польських цін.
Але в Польщі якось ніколи не було дешево.
Я сам колись мріяв/планував купівлю квартири на півдні Польщі. Це був десь 2007 -2012 роки. Памʼятаю що в новобудові дійсно на 4 поверхи територія тільки до ЖК і це не Краків - BielskoBiala - була ціна 1400€ за кв.м.
І це було доволі дорого.
Мені здається, панове можуть пригадати ціни на нерухомість в Україні в ті роки, особливо в 2007 та першій половині 2008 року.

Менш розвинута, з проблемами знайти роботу і все ще не Євросоюзна Чорногорія має ціни біля 3 к євро в тій самій Будві. Польща не буде дешевою, особливо поки українці підігрівають ціни.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:52

  BIGor написав:Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.

Я як раз у грудні 2023 перед закінченням цієї програми 2% - на самісінькому піку - був у тому ЖК. Щось там біля 14 тис. ціни були на великі метражі, а на зустріч з консультантом треба було записуватися за тиждень. А тут людина "па 14800" купила. І це в часах, коли будь-кого, хто тільки входить у відділ продажів, вилизують з ніг до голови і дають -20% (@BIGor). Це вже "дєшєвєй" чи треба ще трохи почекати?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:02

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.

Я як раз у грудні 2023 перед закінченням цієї програми 2% - на самісінькому піку - був у тому ЖК. Щось там біля 14 тис. ціни були на великі метражі, а на зустріч з консультантом треба було записуватися за тиждень. А тут людина "па 14800" купила. І це в часах, коли будь-кого, хто тільки входить у відділ продажів, вилизують з ніг до голови і дають -20% (@BIGor). Це вже "дєшєвєй" чи треба ще трохи почекати?

Щось схоже що брешете, перед закінченням програми 2% взагалі нічого не було притомного менше ніж 800 тисяч. Та і взагалі квартир було мало для купівлі. Про ціни навіть мовчу. Те що я дивився коштувало 18-22 тис. Нажаль історію цін даного ЖК ніхто не знає, можливо тільки Альтернативщик.

До речі, прикол, в тому ЖК де давали знижку сходу 20% до 18 тис. - вже 16 700 за метр. Правда оргудки - неліквід. Так що нормально ціни впали.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:08

  BIGor написав:Щось схоже що брешете, перед закінченням програми 2% взагалі нічого не було притомного менше ніж 800 тисяч. Та і взагалі квартир було мало для купівлі. Про ціни навіть мовчу. Те що я дивився коштувало 18-22 тис. Нажаль історію цін даного ЖК ніхто не знає, можливо тільки Альтернативщик.

Воно й було <14 тис. тому що у ліміт 800 тис. не вміщалося. Але 14 vs 14,8 за майже 2 роки - щось не схоже на обвал, який деякі обіцяли.
