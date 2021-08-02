RSS
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:01

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Ви вже колись озвучували другий варіант-вдало одружитися
Так, я теж, наче пригадую цей варіант.

Тож, або красти, або вдало одружитися.
(Ну, Успіх, запропонував би пробувати себе в різних бізнесах, поки молодий і ентузіазму два вагона)
Але зараз хочу зупинитись саме на вищенаписаних двох варіантах - красти, або вдало одружитися.

І щось так сумно стало, якщо глибоко про це подумати...
Отакий стоїш біля печі, де палає вогонь і купа червоного жару... - і береш "чесність" - та кидаєш в пічку...
- береш "справжню любов/кохання" і теж - в пічку!
- а потім, взаgfгалі, "все ДОБРО" кидаєш в пічку і зачиняєш дверцята...
Потім, відійшовши від печі, бачиш, що залишилась чорна купа "зла"... - а до тебе підходить чорт і міцно тисне тобі руку!

То називається здоровий цинізм.

Насколько я могу судить по своему окружению которое меня окружало с момента развала союза(а там мягко говоря было весьма непростое и небедное часто окружение) - "вдало одружитися" и есть здоровый цинизм. Потому что красть пересичному(вагонами) негде и ж*** будет "бо-бо". Если недотруп найдут.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 09:18

Доляреку
Ви цікавились об"єктами до штуки баксів

ЖК Шенген, Львів

в наявності:
квартири, комерційні площі
ціна від:
33 200 грн/м2 ( 800$ )

квартири ЖК Шенген:
планування
однокімнатні:
37 - 65 м.кв.
двокімнатні:
62 - 95 м.кв.

адреса:
м. Львів, вул. Залізнична 7 - Левандівська
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/dolce-vita

Ваш улюблений ріел
по прямій від ріел-ситі - на своїх двох - кілька хвилин 8)
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 10:15

  jump написав:Доляреку
Ви цікавились об"єктами до штуки баксів

ЖК Шенген, Львів

в наявності:
квартири, комерційні площі
ціна від:
33 200 грн/м2 ( 800$ )

квартири ЖК Шенген:
планування
однокімнатні:
37 - 65 м.кв.
двокімнатні:
62 - 95 м.кв.

адреса:
м. Львів, вул. Залізнична 7 - Левандівська
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/dolce-vita

Ваш улюблений ріел
по прямій від ріел-ситі - на своїх двох - кілька хвилин 8)

Щенген, то те що збудували на залишках гальванічного цеха завода Автонавантажувачів?! 😎
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 11:07

  Bolt написав:Щенген, то те що збудували на залишках гальванічного цеха завода Автонавантажувачів?! 😎


то є так :oops:
такий вже район. колекторно-очисний :oops:

біля Долярекового ситі
Можливо Ви звертали увагу на канал з водою по вулиці Рудненській що тікає кудись під землю коло Протезного заводу? А широченний та майже сухий тунель що виходить з-під вулиці Широкої коло ОККО?

Колектор на вулиці Рудненській що збирає воду з дренажу залізниці
https://explorer.lviv.ua/forum/index.php?topic=8439.0

Зображення

Ось на фото підземелля Левандівки. Прямо пішов тунель на вулицю Широку аж до Головного Вокзалу. Праворуч кругла труба до Протезного заводу і на вулицю Рудненську. Обидві притоки замулені, вода там стояча по коліна. В інших ділянках того ж колектора вода тече по центру, її не більше 10см, йти значно легше.

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 21:29

Зараз по вулиці Залізничний іде капітальний ремонт дорожнього покриття.
На сьогодні вже виконано значний обсяг робіт, а саме:
- розібрано бортові камені;
- облаштовано дорожнє корито під бруківку;
- проведено прочистку русла каналу;
- здійснено шурфування комунікацій;
- замощено тротуари бруківкою з урахуванням усіх вимог доступності для людей з інвалідністю;
- замощено одну половину проїзної частини.
Усі роботи виконуються відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертну оцінку та погоджена регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця».
Передбачене також водовідведення з проїзної частини — завдяки улаштуванню поперечного та поздовжнього ухилу дороги, з подальшим відведенням води у понижені місця рельєфу.

Взагалі, якщо повертати з вулиці Шевченка на вулицю Левандівську, то можна побачити ліворуч неймовірно красивий ЖК. Не знаю, яка там якість квартир, але те, що він вражає - так точно.
Якщо ще знати, що вулицю Залізничну зроблять в найближчий час як "канхвєтку", а трохи далі - якщо повернути з Левандівської на вул. Повітряну - а там справжнє природне досить приємне озеро (!), в якому влітку купаються, то...
А ресторація "У озера" славиться далеко за межами Львова...
Ой, скільки ми там закусок після горілки "Львівська" скоштували... Не перелічити...
Кухня там завжди була відмінна.
Так що все ОК!
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 21:32

Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:15

  Bolt написав:А що тут думати, приходить поступова дупа оренді.

останнє слово зайве
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:16

  Hotab написав:

додати % по депозиту (в грн


Для депозиту в гривні вводиться ще одна додаткова ризикована невідома: курс на той момент.
Все рахує в валюті, тут тиц 3.14здиц - депозит в гривні

Коли настає тиць-триндиць, то і тиху гавань нерухомості топить, буває з кінцями. Депозити в грн. це для фінансово малограмотних бабусь та дідусь.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:25

для сім'ї а не в оренду

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...


оренда не для слабонервних, треба бути готовим до того,
що орендарі зґвалтують твою хату (ремонт, будь-який)
і доведеться бити морду їм (або вони тобі, якщо їх більше)

якщо порівняти овдп(депозит)-з купівлею електрокара(для таксування), або квартири під оренду і порахувати кількість набутих системних захворювань, то краще овпд нічого немає

і в дупу весь той ремонт і потім хапатись за серце коли орендарі що поламають(вкрадуть), чи взагалі затоплять сусідів знизу.

Успіх, викини ці марення з голови
життя коротке (інколи дуже)

ти рахуєш окупність 16 років, додай 5-6 років для гарантії :mrgreen:

В Успіха двоє синів, і кожному кавалірку для трампіна життєвого старту (далі вже самі). Так що "для сім'ї а не в оренду".
