У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.
Gastarbaiter написав:Польська нерухомість продовжує "летіти у прірву"
Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12? ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.
Бетон написав:Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається
"жизнь сложная штука" и то что тебе кажется очевидным и непоколебимым до 30ти после 40ка уже выглядит совершенно по другому а вопросы собственности как раз отличный повод... кстати в Украине в принципе можно объект 50/50 физически разделить на два если есть определенные условия, как с этим в РП?