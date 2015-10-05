Додано: Вів 07 жов, 2025 22:20

Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года, сообщил ее институт.



Институт Джейн Гудолл объявил, что она умерла естественной смертью во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США.



«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке», — говорится в заявлении. «Она была неутомимым поборником защиты и восстановления нашей природы».

Она считалась ведущим специалистом по шимпанзе, её карьера длилась более 60 лет. Её исследования сыграли ключевую роль в доказательстве сходства поведения приматов и человека.



Известная защитница окружающей среды выступала на сцене в Нью-Йорке всего на прошлой неделе, а два дня спустя появилась с рассказом о своей работе в подкасте Wall Street Journal.



3 октября она должна была выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном ее долгой жизни и карьере, а на следующей неделе провести еще одно мероприятие в Вашингтоне (округ Колумбия).

В 2021 году Гудолл опубликовала «Книгу надежды», в которой призналась, что иногда чувствовала, что ведет проигрышную борьбу, но объяснила, как ей удалось продолжать идти вперед.



В то время в интервью изданию Guardian она сказала: «Вы должны чувствовать себя подавленным, но затем есть что-то, что говорит: «Осталось еще очень много, и именно это нам нужно спасти».



«Тогда у тебя появляется дополнительная энергия. Бывают дни, когда мне не хочется вставать, но это длится недолго. Наверное, потому что я упрямый.



«Я не сдамся. Я умру, сражаясь, это точно».

Барак Обама, принц Уильям и президент Танзании, а также многие другие, отметят смерть приматолога в возрасте 91 года

