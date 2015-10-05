RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:38

Re: Психологія та саморозвиток

Електросамокати в Україні будуть регулюватися новим законом: ВР готується прийняти профільний законопроєкт

Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроєкт №3023 про регулювання легкого персонального електротранспорту до другого читання у ВР.

Електросамокати стають учасниками дорожнього руху.

Рух по тротуарах дозволено лише дітям: до 7 років — під наглядом дорослих, 7–14 років — на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках та скверах. Після 14 років — лише велодоріжки або край проїжджої частини; пішоходи завжди мають пріоритет.

Місцева влада зможе визначати зони заборони руху за допомогою спеціального знака «Рух електросамокатів заборонено».

Швидкість руху регулюватимуть підзаконними актами, а не законом безпосередньо.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36685
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8249 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:45

  Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Были пункты приёма.
Я сейчас даже не знаю, принимают где-то? Видимо, да, но где, не знаю.
Приймають, просто тим вже займаються дорослі, не завжди безхатьки
А пункти є, он в мене прямо неподалік є
Понимаю, что где-то принимают, но пунктов приёма нигде не вижу.

Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант.
Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36632
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:49

Да, я писал о "производственной практике" в школах Германии.
Уточнил у внука - сейчас они должны отработать 2 недели.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36632
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:51

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант.
Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.

Дякую, кеп :)
То все набрав дуже швидко, за півроку, після того як ковідом перехворів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36685
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8249 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:26

  Faceless написав:
ЛАД написав:
Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант.
Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.

Дякую, кеп :)
То все набрав дуже швидко, за півроку, після того як ковідом перехворів

У меня сват так набрал после ковида (в довольно тяжёлой форме, в больнице на кислороде лежал).
Но он вернулся к своему начальному весу, просто сильно похудел во время болезни.
Правда, начальный вес тоже несколько лишний. :D
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36632
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:20

Вот это женщина! И человек.
Не очень свежая новость, но ладно. Долго думал, выкладывать сюда или нет.
Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года, сообщил ее институт.

Институт Джейн Гудолл объявил, что она умерла естественной смертью во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США.

«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке», — говорится в заявлении. «Она была неутомимым поборником защиты и восстановления нашей природы».
..........
Она считалась ведущим специалистом по шимпанзе, её карьера длилась более 60 лет. Её исследования сыграли ключевую роль в доказательстве сходства поведения приматов и человека.

Известная защитница окружающей среды выступала на сцене в Нью-Йорке всего на прошлой неделе, а два дня спустя появилась с рассказом о своей работе в подкасте Wall Street Journal.

3 октября она должна была выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном ее долгой жизни и карьере, а на следующей неделе провести еще одно мероприятие в Вашингтоне (округ Колумбия).
И это в 91 год!
В 2021 году Гудолл опубликовала «Книгу надежды», в которой призналась, что иногда чувствовала, что ведет проигрышную борьбу, но объяснила, как ей удалось продолжать идти вперед.

В то время в интервью изданию Guardian она сказала: «Вы должны чувствовать себя подавленным, но затем есть что-то, что говорит: «Осталось еще очень много, и именно это нам нужно спасти».

«Тогда у тебя появляется дополнительная энергия. Бывают дни, когда мне не хочется вставать, но это длится недолго. Наверное, потому что я упрямый.

«Я не сдамся. Я умру, сражаясь, это точно».
https://www.theguardian.com/science/2025/oct/01/jane-goodall-world-renowned-primatologist-dies

Барак Обама, принц Уильям и президент Танзании, а также многие другие, отметят смерть приматолога в возрасте 91 года
https://www.theguardian.com/environment/2025/oct/02/a-remarkable-ability-to-inspire-global-tributes-pour-in-for-jane-goodall. Здесь отзывы о ней.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36632
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:39

  ЛАД написав:Вот это женщина! И человек.
Не очень свежая новость, но ладно. Долго думал, выкладывать сюда или нет.
Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года, сообщил ее институт.

Институт Джейн Гудолл объявил, что она умерла естественной смертью во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США.

«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке», — говорится в заявлении. «Она была неутомимым поборником защиты и восстановления нашей природы».
..........
Она считалась ведущим специалистом по шимпанзе, её карьера длилась более 60 лет. Её исследования сыграли ключевую роль в доказательстве сходства поведения приматов и человека.

Известная защитница окружающей среды выступала на сцене в Нью-Йорке всего на прошлой неделе, а два дня спустя появилась с рассказом о своей работе в подкасте Wall Street Journal.

3 октября она должна была выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном ее долгой жизни и карьере, а на следующей неделе провести еще одно мероприятие в Вашингтоне (округ Колумбия).
И это в 91 год!
В 2021 году Гудолл опубликовала «Книгу надежды», в которой призналась, что иногда чувствовала, что ведет проигрышную борьбу, но объяснила, как ей удалось продолжать идти вперед.

В то время в интервью изданию Guardian она сказала: «Вы должны чувствовать себя подавленным, но затем есть что-то, что говорит: «Осталось еще очень много, и именно это нам нужно спасти».

«Тогда у тебя появляется дополнительная энергия. Бывают дни, когда мне не хочется вставать, но это длится недолго. Наверное, потому что я упрямый.

«Я не сдамся. Я умру, сражаясь, это точно».
https://www.theguardian.com/science/2025/oct/01/jane-goodall-world-renowned-primatologist-dies

Барак Обама, принц Уильям и президент Танзании, а также многие другие, отметят смерть приматолога в возрасте 91 года
https://www.theguardian.com/environment/2025/oct/02/a-remarkable-ability-to-inspire-global-tributes-pour-in-for-jane-goodall. Здесь отзывы о ней.


Є її книга "In The Shadow Of Man" ("В тени человека") 1971р, перекладом на російську видана видавництвом "Мир" в 1974р. Багато фото (чорно-білих). Цікаво описано її життя серед приматів. Читали з дитиною.

П.С. Сильна жінка. RIP
alibob
 
Повідомлень: 717
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 757758759760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9874)
07.10.2025 23:22
Sense Bank (15015)
07.10.2025 23:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.