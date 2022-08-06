|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лис, 2025 08:22
akurt
Варто це оформити в тій країні, де у вас є нерухомість.
Монтінєгра дає ВНЖ по нерухомості. Принаймні поки що, бо зміни вже розглядають і на днях проголосують. Встановлять якийсь мінімальний прайс на нерухомість . Сподіваюсь не більше 200к євро)))
Епічно виглядає виск кацапів, які нареєстрували фірм «нульовок» і на цій підставі мають ВНЖ. Лавочку хочуть закрити, кацапи збираються додому.
5
4
4
Додано: Суб 01 лис, 2025 08:54
А які потім перспективи з тим ВНЖ при вступі країни до ЄС? Є вже якісь прогнози?
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:05
Ну закони вони запросто можуть міняти в процесі. Бо шлях цей довгий:
5 років (щорічно продовжувати) внж, потім постійне ВНЖ ще 5 років (здається не треба продовжувати). І тільки потім громадянин )))
