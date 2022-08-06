Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:21

Цікаві у вас запитання.



Я НЕ планував, НЕ планую та НЕ збираюся вкладатися в нерухомість під оренду в жодній країні світу, в тому числі в Україні. Мені це непотрібно. Якщо я хочу заробити гроші - то в мене є інші інструменти.

В той вже час вважаю, що в кого вже є придбана РАНІШЕ нерухомість в Україні - то гріх її не здавати.

В мене всі приятелі мають під здачу від 3-х до 6-ти квартир в Україні. Хтось мешкає в Україні для адміністрування, хтось мешкає дуже далеко та стриже грошенята щомісяця, не сплачуючи жодних податків. Краса ж!

Я ще в 2018 році висунув ідею, і вона була на цьому форумі, що найкраще в житті - це мати під оренду в Україні 3 квартири, а самому мешкати в своїй квартирі в Анталії. Приблизно це я зараз реалізую саме в Анталії - вчора весь день мандрував горами та каньйонами в Таврських горах. Сьогодні для профілактики відвідував приватну лікарню - проходив УЗД - все ОК. Щойно отримав СМС повідомлення, що Міграційна служба Туреччини узгодила мені продовження Виду на проживання на чергові 2 роки.



P.S. Тічка голих босих нещасних знедодолених та реально вдарених із-за рогу вулиці порожнім мішком по голові з вересня 2018 року по вересень 2024 року - майже щоденно писали, що я злобний жадібний рієлтор, який вдень торгує квартирами для білих та пухнастих учасників форуму (правда, не змогли навести жодного прикладу), а вночі - тими самим квартирами - торгую для вдовиць та сиріт, грабуючи сиріт та вдовиць просто скажено (правда, не змогли навести жодного прикладу).

Я тих телепнів вже пробачив - а їх в ту сумну тічку входило 8 (всім) - бо Бог все бачив та жорстоко кожного з них покарав.