От таки ви вмовили мене почитати. Але на, мою думку, ваш переказ виглядає краще самої статті )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Цікава позиція. Чи могли б Ви трохи розгорнути, чому саме вважаєте орендну нерухомість у Європі — безглуздою? Адже контроль оренди та захист орендарів суттєво різняться між країнами — у Німеччині одне, у Польщі зовсім інше.
Водночас інвестування в Україну — це серйозні ризики та сумнівна ліквідність. І хоча річна дохідність може бути трохи вищою, як слушно зауважив Morgan Housel: "Ніколи не ризикуй втратити щось важливе заради потенційного прибутку, який тобі не критично потрібен."
Чи плануєте Ви особисто зараз вкладатися в українську нерухомість під оренду?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:21
Цікаві у вас запитання.
Я НЕ планував, НЕ планую та НЕ збираюся вкладатися в нерухомість під оренду в жодній країні світу, в тому числі в Україні. Мені це непотрібно. Якщо я хочу заробити гроші - то в мене є інші інструменти.
В той вже час вважаю, що в кого вже є придбана РАНІШЕ нерухомість в Україні - то гріх її не здавати.
В мене всі приятелі мають під здачу від 3-х до 6-ти квартир в Україні. Хтось мешкає в Україні для адміністрування, хтось мешкає дуже далеко та стриже грошенята щомісяця, не сплачуючи жодних податків. Краса ж!
Я ще в 2018 році висунув ідею, і вона була на цьому форумі, що найкраще в житті - це мати під оренду в Україні 3 квартири, а самому мешкати в своїй квартирі в Анталії. Приблизно це я зараз реалізую саме в Анталії - вчора весь день мандрував горами та каньйонами в Таврських горах. Сьогодні для профілактики відвідував приватну лікарню - проходив УЗД - все ОК. Щойно отримав СМС повідомлення, що Міграційна служба Туреччини узгодила мені продовження Виду на проживання на чергові 2 роки.
P.S. Тічка голих босих нещасних знедодолених та реально вдарених із-за рогу вулиці порожнім мішком по голові з вересня 2018 року по вересень 2024 року - майже щоденно писали, що я злобний жадібний рієлтор, який вдень торгує квартирами для білих та пухнастих учасників форуму (правда, не змогли навести жодного прикладу), а вночі - тими самим квартирами - торгую для вдовиць та сиріт, грабуючи сиріт та вдовиць просто скажено (правда, не змогли навести жодного прикладу).
Я тих телепнів вже пробачив - а їх в ту сумну тічку входило 8 (всім) - бо Бог все бачив та жорстоко кожного з них покарав.
|