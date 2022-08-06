Такі країни є навіть в межах ЄС, наприклад, Угорщина. Скажу більше, там навіть практикується розрахунок за нал із записом вдвічі меншої суми в договорі для відповідного зменшення податків. Нотаріус в курсі.
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:59
Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:37
News from France
(Або «Великий брат слідкує за тобою»)
Несподівано на електронну пошту прийшов лист від компанії, яка постачає електричну енергію в мою оселю/інвестицію у Франції:
Bonjour Madame (імʼя моєї жінки),
Pour le mois dernier, voici l'évolution de la consommation d'électricité de votre logement situé dans la commune : (…..)
176 kWh en octobre
Votre consommation -84 kWh par rapport à septembre 2025.
Suivez très régulièrement votre consommation dans l'appli EDF & Moi, changez vos habitudes et réalisez jusqu'à 10% d'économies sur votre consommation d'électricité (1) !
Je veux suivre ma conso
C'est parti ! À très bientôt, Votre conseiller EDF.
Я не електрик і не занурювався в електричні подробиці, але вони точно знають, яку кількість електрики я витрачаю ЩОДЕННО! І навіть на що саме: освітлення, обігрів чи на роботу побутової техніки. Щоденно! Про це є щоденна інформація в мобільному додатку.
Саме такий лист прийшов вперше: вони зафіксували, що в жовтні я витратив на 76 кВтгод енергії менше, з чим мене і поздоровляють.
Крім того дають просту пораду: ночі довгі, і навіть якщо просто протерти від пилу лампочки освітлення території та будинка, то можна зекономити ще 10%.
Економія в мене з простої причини: я виїхав з місця проживання ще 21 жовтня.
Всі «пакетники» відключені, крім тих, що дозволяють працювати одному з холодильників (повний заморожених фруктів) та системі, яка відчиняє браму вʼїзду на територію.
З 01 листопада зміни:
- примусовий «двозоннний режим» з 23:58 до 06:58 ранку та вдень з 11:00 до 13:00 з мінімальною ціною (раніше було з 23:58 до 07:58).
- в листопаді обіцяли надіслати всім споживачам лист - повідомлення про дотацію від держави саме на електрику в сумі від 50 до 250 €. Не знаю, чи попадають в категорію отримувачів іноземці.
Ціну на електрику точно не скажу: здається від 0,19 до 0,22€ за 1 кВтгод.
Договірна потужність 15 кВт.
Цікаво, що гроші списують автоматично з рахунка споживача в банку. Боржника теоретично бути не може.
Ось так працює жадібний наглий товстий пузан, одягнений в чорний фрак, який на голові носить круглий чорний кашкет «Циліндр».
Його імʼя «Капіталіст».
P.S. Eлектрика за останній рік зникала 1 раз на 1/2 години під час сильної зливи.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:11
Це сучасний електричний лічильник, та схоже деякі розетки обладнані лічильниками.
Це якщо надать рахунок та згоду на таке списання.
А так скоріш за все звичайний рахунок, який потрібно сплатить до якогось числа. У випадку несплати- попередження...
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:40
Ні, кожна розетка НЕ має ніяких лічильників.
Розетки звичайні без секретів.
Лічильник встановлено на вулиці в металевому боксі на стіні будинка, дисплей електронний.
Ніхто не передає ніяких показань: вони все фіксують своїми методами.
При укладанні угоди обовʼязково треба вказувати рахунок в банку в форматі IBAN.
Списання автоматичне щомісяця.
Контролювати споживання можна в мобільному додатку щоденно (!).
Додано: Нед 23 лис, 2025 11:18
А квт/ч съеденный шуруповёртом с болгаркой от квт/часа, ушедшего на работу мясорубки, блендера и вентиляторов счётчик отличает(в отчёте)?
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:21
Тільки якщо використовувалися кошерні продукти, які особисто узгодив Головний раввін Дніпра Шмуель Камінецький сьогодні о 10:00 після Шахаріту на честь Дня народження Даніели Лістенгурт, викладача «Махона Хая-Мушка» (відому лекторку та активістку жіночого руху вашої громади).
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:28
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:45
Я вперше за останні 10 років перебуваю в Анталії без авто: плаваю та гуляю вздовж моря, їжджу на ровері по велодоріжкам вздовж пляжу.
Саме зараз вирушаю на пляж.
Взагалі брав в оренду Opel Corsa автомат майже новий: пробіг 23 000 км за 152€ на тиждень. Компанія Sixt.
Авто по функціям сподобалося: все сучасне є.
Витрати бензина були 6,0…6,6 літра на 100 км.
Здав без зауважень. Чекаю на повернення депозиту.
|