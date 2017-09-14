Додано: Нед 23 лис, 2025 13:22

ЛАД написав: thenewepic написав: звичайно, ні. Методи зросійщення були тонші. Але те, що вони були, важко заперечувати. І непропорційно більша кількість російськомовних шкіл (до 2014 року) за частку громадян, що називають себе українцями, цьому служить доказом. звичайно, ні. Методи зросійщення були тонші. Але те, що вони були, важко заперечувати. І непропорційно більша кількість російськомовних шкіл (до 2014 року) за частку громадян, що називають себе українцями, цьому служить доказом. А я и не заперечую. И не возражаю против украинизации. Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами. Так же, как проводилась зросійщення. А то как-то странно - у "клятої комуністичної диктатури" хватало ума на "тонші методи", а у демократичної України, яка йде до Європи, почему-то методы грубые, диктаторские.

А я и не заперечую. И не возражаю против украинизации. Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами. Так же, как проводилась зросійщення. А то как-то странно - у "клятої комуністичної диктатури" хватало ума на "тонші методи", а у демократичної України, яка йде до Європи, почему-то методы грубые, диктаторские.

ви таки свідомий перекручувач - царська росія та срср - тонші методи, розсмішив. був дуже тонкий метод - навчання лише російською - заборонили - й все. ніяких кілька шкіл з навчанням української. про розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії. а потім можна трохи відпустити й дозволити українські школи. а вищі залишити російськими. в Харкові ще до війни російською викладали у вищах подекуди. тому так, якщо людину десятиріччя примушувати розмовляти російською, то потім вона вже на автоматі. а загалом зросійщення триває сотні років. Окрім Західної України. тому так ЛАД, тут є вже декілька поколінь, які російською взагалі не розмовляли. а інша Україна - років 40-50 років навчання українською - й взагалі ні в кого не буде мовного питання. будемо спілкуватися різними мовами, а якщо не розуміємо - то українською