Інвестиції в закордонну нерухомість: підсумки фінансового року....



Зараз в мережі купа чергових гадань на кавовій гущині: що воно буде до Різдва Христового (24 грудня), та що воно буде після....

Багато людей радіють з того, що 1-к кв в Києві подорожчали за рік на 10%....

Ще більше людей радіють з того, що за рік приватне житло в США подешевшало на ті самі 10%...

На гілці "Еміграція, заробітчанство" навіть затихли апологети купівлі нерухомості в іпотеку.

Так гАряче доводили, що краще жити НЕ зараз і наступні відведені Богом 30-60 років, а в потойбічному житті, а всі ці 30-60 років стояти в черзі Профспілкового комітету з надією на безоплатне дармове житло від держави.



Не знаю, чи є такі черги зараз і чи дійсно роздають безплатне житло - з моїх ВСІХ без виключення (!) родичів тільки родина тестя та тещі отримали 3-к квартиру від Профспілкового комітету.

Правда, до цього більше 10 років жили в бараку в кімнаті площею чи 9, чи 12 квадратних метрів...



Так ось: рівно рік тому я писав власне дослідження з приводу того, куди вкладати гроші, нахом"ячені в Україні.

Векторів напряму вкладення може бути багато - в тому числі в сімейний або власний бізнес, в будівництво, в освіту дітей (я НЕ маю на увазі годування сімей репетиторів), в унітаз, у мандрівки та в інше...



Якщо вкладати в нерухомість ЗА КОРДОНОМ - то куди саме?



Рівно рік тому я розмістив на цьому форумі власну думку, засновану на аналізі не тільки ринку, а й валют, та перспективи розвитку людства, де з цифрами та фактами припустив, що найкращим вкладенням нахом"яченого бабла та бабулетів є в вкладення в....



НЕВЕЛИЧКА ПАУЗА.

Тут обов"язково треба нагадати панству чисто українську специфіку - невідому громадянам інших країн.

Єдиною національною валютою для українців є гидомирно-зелені долЯри: саме за ці запліснявілі - але зараз обов"язково із синьою смужкою - продаються/купуються і квартири, і будинки, і земля, і автівки...

Гріх сказати: але в мішки з-під цементу та пшениці складають хабарі саме в цій валюті...

Ну, якщо сума сміхотворна - не більше 1,5 мільйонів доларів - то можуть носити, наприклад по Києву, в бумажняному пакеті з брендового магазину жіночої білизни...



(кінець паузи)



Так ось... Цікава статистика: цікавий факт та цікаві цифри....



Курс долар/євро в діапазоні 18 грудня 2024 року - 18 грудня 2025 року:

- 1.0429 (12-20 грудня 24);

- 1.0244 (05 січня 26)

- 1.0879 (09 березня 26)

- 1.1779 (29 червня 26)

- 1.1723 (18 грудня 2026).



Який я тоді - а мова йшла про листопад - грудень 24 - січень 2025 робив прогноз та висновок?

Найкраща інвестиція кінця 2024 року - це інвестиція в нерухомість в єврозоні, якою б дорогою вона б не була...

І хто забариться та НЕ перетворить свої долари в кольорові Євро - програє.

Його гидомирно-противні зелені папірці будуть знецінюватися.



Вчора приймав участь в цікавому експерименті - ми аналогічний частково обговорювали теж рівно рік тому і панове, яких я знаю по форуму давно та вважаю реально дуже розумними , дуже вірно та дуже цікаво висловлювали з цифрами та фактами припущення, що не все так погано і можна робити з кольоровими папірцями краще з точки зору математики, ніж описував я.



Так ось: вчора при мені було здійснено переказ з одного з американських банків доларів США в один з європейських банків - але вже в євро.



Цікаві цифри вийшли: американський банк НЕ бере комісію (зовсім!) за переказ (зазвичай не менше 45 доларів незалежно від суми - якщо це переказ в доларах) доларів для зарахування їх в європейському банку вже в євро.

Але встановлює власний курс, за яким продає свої євро клієнту за долари.

Тобто клієнт виграє як мінімум 45 доларів - бо не платить комісію - але погоджується на курс, за яким банк погоджується продати іншу валюту.

Курс продажу євро за долари перевищив цифру в 1,21 долари за 1 євро.

"А на меньшее я не согласен!" (с)



Гадаю, що - враховуючи вчорашній виступ головного чиновника США, якого багато хто так не любить - тобто президента - щодо економічних питань (Звернення до нації на 18 хвилин) призведе до інфляції долара до цифри 1,30 вже в кінці весни.



Я ще вчора трохи кепкував з приятелів, які цілий рік полювали на чудову квартирку в центрі Амстердама за ціною в 450 000 євро - площею в 60 кв. м.

А це вже і не кепкую... Купили. За євро. В іпотеку. Обидва працюють...



Чого і не пожити з видом на знамениті канали Амстердаму...

Скільки того життя! (с)