### Модели предсказания депрессии у подростков: Обзор исследований



За последние годы появилось множество исследований, использующих машинное обучение (ML) и статистические модели для предсказания депрессии у подростков. Эти работы часто опираются на данные из опросов, электронных медицинских карт, носимых устройств или лонгитюдных когорт, фокусируясь на факторах риска вроде стресса, детских травм, социодемографических переменных и биомаркеров. Модели помогают в ранней идентификации и профилактике, но их точность варьируется (AUC 0.7–0.9), с ограничениями из-за выборок и данных. Вот ключевые недавние исследования (2022–2025 гг.), с акцентом на методы, модели и выводы.



1. **Apply Machine Learning to Predict Risk for Adolescent Depression in a Cohort of Kenyan Adolescents** (2025, PMC).

- **Методы и модели**: Анализ данных 269 подростков 11–14 лет из Кении (опросы по ACEs, стрессу, PHQ-9A). Использованы 6 ML-моделей (Random Forest — лучшая, плюс Naive Bayes, SVM, Gradient Boosting) с кросс-валидацией и SHAP для интерпретации.

- **Ключевые находки**: AUC 0.836, точность 78.3%; топ-факторы — детское пренебрежение, академический стресс, насилие в сообществе. Многоуровневые данные улучшают предсказание.

- **Импликации**: Подходит для низкоресурсных стран; фокус на школьном скрининге для профилактики.



2. **Prediction of adolescent depression from prenatal and childhood data from ALSPAC using machine learning** (2024, Scientific Reports).

- **Методы и модели**: Данные ALSPAC (8467 подростков, Великобритания); 885 признаков с пренатального периода до 10 лет. Кросс-секционные модели (MLP — лучшая) и временные ряды (RNN/LSTM) с SMOTE, RFE и кросс-валидацией.

- **Ключевые находки**: F1-score до 0.54; топ-предикторы — женский пол, родительская депрессия, стрессовые события, самооценка. Временные модели не превосходят кросс-секционные.

- **Импликации**: Ранние данные (до 10 лет) позволяют предсказывать депрессию 12–18 лет; полезно для превентивных программ, но точность умеренная — нужны дополнительные факторы.



3. **Machine learning models for predicting the risk of depressive symptoms in Chinese college students** (2025, Frontiers in Psychiatry).

- **Методы и модели**: 1635 студентов (опросы PHQ-9, 38 переменных). Сравнение Random Forest (лучшая), XGBoost, LightGBM, SVM с SMOTE и SHAP.

- **Ключевые находки**: AUC 0.87, точность 79%; топ-факторы — нарушения сна, воспринимаемый стресс, избегание опыта. 50.5% имели симптомы.

- **Импликации**: Модель для раннего выявления в университетах; подчеркивает нелинейные связи, полезна для целевых интервенций по сну и стрессу.



4. **Identifying Adolescent Depression and Anxiety Through Real-World Data and Social Determinants of Health** (2025, JMIR Mental Health).

- **Методы и модели**: EHR-данные 52,054 подростков (США); признаки — демография, диагнозы, SDoH. XGBoost с Lasso, SHAP и кросс-валидацией.

- **Ключевые находки**: AUC 0.81 для депрессии; топ-факторы — пол (женский), раса, образование, нейродевелопментальные расстройства. SDoH добавляют мало ценности.

- **Импликации**: Модели на реальных данных для клинического использования; фокус на индивидуальных SDoH для улучшения, лучше для отдельных состояний.



5. **What machine learning teaches us about depression prediction in adolescents** (2025, PMC).

- **Методы и модели**: Сравнение ML (Random Forest, XGBoost) с логистической регрессией на данных саморепортов.

- **Ключевые находки**: ML превосходит традиционные методы в предсказании; объясняет 0.4% вариации, но эффекты малы.

- **Импликации**: Учитывает аналитическую гибкость; эффекты слишком малы для политики, нужны лучшие данные.



6. **Identification of depressive symptoms in adolescents using machine learning** (2025, Springer).

- **Методы и модели**: ML на данных подростков для идентификации симптомов.

- **Ключевые находки**: Высокая производительность; insights для разработки инструментов.

- **Импликации**: Полезно для скрининга и интервенций.



7. **Detection of child depression using machine learning methods** (PLOS ONE).

- **Методы и модели**: Random Forest для предсказания у детей и подростков.

- **Ключевые находки**: Точность выше, чем у других; информативна для диагностики.

- **Импликации**: Улучшает выявление в раннем возрасте.



8. **Predicting Depression in Adolescents Using Mobile and Wearable Sensors** (2022, JMIR Formative Research).

- **Методы и модели**: Пассивные данные с устройств; ML для предсказания.

- **Ключевые находки**: Возможность использования сенсоров для мониторинга.

- **Импликации**: Неинвазивный подход для постоянного отслеживания.



Эти исследования показывают тренд к использованию XGBoost, Random Forest и интерпретируемых методов (SHAP). Будущие работы могут интегрировать мультимодальные данные (генетика, соцсети) для повышения точности. Для деталей рекомендую PubMed или Google Scholar.