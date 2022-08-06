Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:50
Схоже, що часи солодкої халви, або - як говорили студенти - «шАри», закінчилися.
Що було ще тиждень тому?
Привозь в Туреччину валізу - одну, дві, чотири чи пʼять валюти - міняй її на турецькі ліри, або навіть не міняй - купуй квартиру, одну, дві, чотири, пʼять…
Або не привозь валізи нахомʼяченоі в Україні валюти: віднеси в Києві в обмінну, тобі за допомогою крипти перешлють в Туреччину - а там на рахунок - і купуй квартири: одну, дві, чотири пʼять…
А бо ще цікавіше: (видалено, секретна інформація).
Ларьок закрився з 15 лютого: Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.
Тепер при банківських переказах на суму до 400 000 лір (орієнтовно 8000$) ВІДПРАВНИК повинен в полі «Інформація про переказ» написати що це за гроші і текст повинен бути не менше, як на 80 символів. З подробицями тобто.
Ну а якщо сума переказу хоч трохи наближається до 1 мільйона лір - то там тільки документи про походження грошей та їх призначення.
Дзвіночки почали дзвонити: сьогодні нашому українцю в Туреччині заблокували досить скромний вхідний переказ від «невідомої» особи на смішну суму 70 000 лір/гривень.
Ех, були часи…
Додано: Сер 25 лют, 2026 15:27
akurt
Чорногорія нещодавно (рік-два тому) перехотіла брати кешем гроші для новобудов.
Все менше країн в яких можна з непідтвердженими грошима щось купити. Албанія може ще пропустить , там ще ті халамидники .
Мені Аліор запустив на рахунок продані мною ж на Бінанс USDT на суму 3.5 тис євро.
Буду перевіряти його далі, коли скаже «стоп! Да ти ухуїв!»
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:51
Hotab
Платити кешем за котлован в Чорногорії - дуже сміливе рішення. Бачу в Хорватії багатоквартирні недобуди, про Чорногорію годі й казати) Та й про Албанію теж. Хоча боснійські забудовники в Хорватії таки до 30% кешем можуть взяти)
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:09
Так вивчав ринок. І я, і приятелі що там. Зараз завершальна стадія, все ок . Причому приятель там був недавно (сам хоче релокнутись туди) все крутиться , робиться, все відповідає розкладу. Я взагалі не переймаюсь за вльот через нездачу. Забудовник прописав відповідальність через 3м після планової здачі зобовʼязання сплачувати вартість оренди , в разі нездачі. Тому я допускаю що свої ці 3м він використає І мене це влаштовує. Я може взагалі не переберусь, якщо в Україні все буде добре. А це буде інвестиція, яка приросте і гроші від її продажу будуть повністю світлі для всієї , включно старої, Європи.
Да, і я все ж не кешем. Замахався через гольчате вушко заганяти в Аліор чесно зароблені і сплачені з них 18+5% гроші. Причому у Польщі до мене жодних питань в звʼязку з світлою зп. Питання вийти з укр банків . Тут дуже порадував Кредобанк, і дуже засмутив Райф. Колись розкажу деталі, але це пздц які перелякані . І це я їм свічу в ОК-7 кілька лямів грн світлого доходу щороку . А їх цікавить «А покажи як ти з банку де отримував зп переміщував гроші , що зараз ти їх приніс нам. Давай весь ланцюжок! Де знімав, куди далі ніс, чому у тебе зараз кеш».
Я просто акуїв.
