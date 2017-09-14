fox767676 написав:Нещодавно натрапив на трек башкірів Ay Yola - homay Виявилося всесвітній хіт 2025, навіть серед українців (є нащі алаптації)
Це наша бліда копія Головне чого нема - у башкірів була чітко виражена тюркська міфологія, що і спричинило шалену підтримку від Киргизії до Туреччини. А в нас зробили любовну пісенеьку. А якщо б зробили загальнослов'янський гімн ? Воуки ж типа не вміють в промисловість, а тільки в м'яку силу. Але і тут прогавили
ЛАД написав:Ну да, накрыть все АЭС саркофагами и загасить реакторы. А stm будет освещать дома свечками или коптилками на подсолнечном масле и гордиться своими досягненнями. При этом её сердце (а, возможно, и она сама) была бы на берегу какого-нибудь итальянского моря. А промышленность в Украине... Да кому она на фиг нужна!? Польский унитаз купим за зерно и мёд, а больше нам ничего и не нужно. Самолёты, космос... Что за бред!?
Ну, вам не крінж, що 30+ років незмінне користуються всім досягненням есересер, нічого взагалі окрім корупції, що залишилось, то є божество незмінне АЄС, прям як побудували так і користуємося. А те що закрилося - це не тому, що років з десяток вже існувало завдяки тому що у розвитку забирали, а потім як перестали забирати так одразу і не вистачило покупців за грош-ціну, навіть ) Ось фнб - гарна ціль, збирати на покоління наперед валюту конвертовану(не фублі) для міні і ненароджених ЛАДів. Але молоді ЛАДи підтримали, що бомбити, то як діди воювали і все... за 4 роки у міні поколінь повна ж***, а у молодих ЛАДів - безробіття. Але ж воно після, до хтож буде розуміти 😁 І наступні 35 років молодий ЛАД з Єлабуги буде дітям і онукам розповідати що то все завдяки йому, а те що звільнили, то хтось (рептилоїди, англосакси, олігархи майбутні). Те що Єлабуга за кредити і банкрот вже, молодий ЛАД до смерті не визнає)
давно пора закінчити декомуно-деконолізацію як в ПАР і не паритися
Shaman написав:цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося? й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?
моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє, акцій в мене нема. Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема. Шо я іще мав помітити? Енергоатом поки не приватизований бо руки не дійшли. Но вважаю скоро перейде в чиї треба руки. За борги які набрали за час війни.
У 2024 році середня заробітна плата у Франції становить приблизно €3,466 брутто (до сплати податків) на місяць, що дорівнює близько €2,630 нетто (чистими). У доларовому еквіваленті середня валова зарплата досягла рівня понад $4,000. Загалом по Європі Франція входить до країн із високим рівнем оплати праці (чиста зарплата ~€2650).
Ключові показники зарплат (2024): Мінімальна зарплата (SMIC): З 1 січня 2024 року складає €1,766.92 брутто (€1,398.69 нетто) за 35-годинний робочий тиждень. Галузеві різниці (нетто): IT-фахівці заробляють близько €4,335, фінансисти – €3,280, а юристи – €3,300 на місяць.
з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день) чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро, тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро), тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш
для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно
Ви реально думаєте що французи снідають тільки круасаном і тільки в кафе? Ціни в супермаркеті Франції - деякі позиції трохи дорожче ніж в Україні - мясо, яйця. Інші дешевші - сири, вино, спагетті. Я вже якість не порівнюю. І тут порівняння 15000 грн і 1700 Євро не на користь України.
Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре.
