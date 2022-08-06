Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43

  akurt написав:що податки платять тільки збоченці


Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:50

То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував!
(Українська приказка)

Схоже, що часи солодкої халви, або - як говорили студенти - «шАри», закінчилися.

Що було ще тиждень тому?
Привозь в Туреччину валізу - одну, дві, чотири чи пʼять валюти - міняй її на турецькі ліри, або навіть не міняй - купуй квартиру, одну, дві, чотири, пʼять…
Або не привозь валізи нахомʼяченоі в Україні валюти: віднеси в Києві в обмінну, тобі за допомогою крипти перешлють в Туреччину - а там на рахунок - і купуй квартири: одну, дві, чотири пʼять…

А бо ще цікавіше: (видалено, секретна інформація).

Ларьок закрився з 15 лютого: Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.

Тепер при банківських переказах на суму до 400 000 лір (орієнтовно 8000$) ВІДПРАВНИК повинен в полі «Інформація про переказ» написати що це за гроші і текст повинен бути не менше, як на 80 символів. З подробицями тобто.
Ну а якщо сума переказу хоч трохи наближається до 1 мільйона лір - то там тільки документи про походження грошей та їх призначення.

Дзвіночки почали дзвонити: сьогодні нашому українцю в Туреччині заблокували досить скромний вхідний переказ від «невідомої» особи на смішну суму 70 000 лір/гривень.
Ех, були часи…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 лют, 2026 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 15:27

akurt
Чорногорія нещодавно (рік-два тому) перехотіла брати кешем гроші для новобудов.
Все менше країн в яких можна з непідтвердженими грошима щось купити. Албанія може ще пропустить , там ще ті халамидники .

Мені Аліор запустив на рахунок продані мною ж на Бінанс USDT на суму 3.5 тис євро.
Буду перевіряти його далі, коли скаже «стоп! Да ти ...!»
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:51

Hotab
Платити кешем за котлован в Чорногорії - дуже сміливе рішення. Бачу в Хорватії багатоквартирні недобуди, про Чорногорію годі й казати) Та й про Албанію теж. Хоча боснійські забудовники в Хорватії таки до 30% кешем можуть взяти)
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:38

  akurt написав:Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.

Цікаво, Ердоган вирішив зарубати курку що несе золоті яйця. ТРЖН вниз після цього?

Ох вже ці "чесні" європейці дуже люблять гроші українсько/російських чиновників.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:09

Так вивчав ринок. І я, і приятелі що там. Зараз завершальна стадія, все ок . Причому приятель там був недавно (сам хоче релокнутись туди) все крутиться , робиться, все відповідає розкладу. Я взагалі не переймаюсь за вльот через нездачу. Забудовник прописав відповідальність через 3м після планової здачі зобовʼязання сплачувати вартість оренди , в разі нездачі. Тому я допускаю що свої ці 3м він використає І мене це влаштовує. Я може взагалі не переберусь, якщо в Україні все буде добре. А це буде інвестиція, яка приросте і гроші від її продажу будуть повністю світлі для всієї , включно старої, Європи.

Да, і я все ж не кешем. Замахався через гольчате вушко заганяти в Аліор чесно зароблені і сплачені з них 18+5% гроші. Причому у Польщі до мене жодних питань в звʼязку з світлою зп. Питання вийти з укр банків . Тут дуже порадував Кредобанк, і дуже засмутив Райф. Колись розкажу деталі, але це пздц які перелякані . І це я їм свічу в ОК-7 кілька лямів грн світлого доходу щороку . А їх цікавить «А покажи як ти з банку де отримував зп переміщував гроші , що зараз ти їх приніс нам. Давай весь ланцюжок! Де знімав, куди далі ніс, чому у тебе зараз кеш».
Я просто акуїв.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 21:02

Я але більше року не мешкаю в Анталії, тому точно не можу відповісти на це питання.
Але однозначно держава схвильована проблемою зростання цін не стільки на нове житло, скільки на оренду житла.
Цим опікується - як це не дивно - Центральний банк Туреччини, який здійснює моніторинг цін.
Вони на днях оприлюднили статистику по країні: середня ціна оренди квартири площею в 100 кв м. склала 30 000 лір або приблизно 30 000 гривень.
Ну, для Украіни, де носять гроші мішками - і все валютою - це не дивно.
Грошви не міряно.
Для Туреччини, де мінімалка з Нового року 28 000 лір/ гривень це болюче.
Вже подейкують, що турки почнуть переїжджати в благословенну Україну, де рідко якийсь держслужбовець за рік не накрав мільйон доларів.
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 10:16

Нерухомість в Туреччині: ситуація на березень 2026 року

Я вже більше року не мешкаю в Туреччині, але зберігаю доволі щільні зв"язки з нашою діаспорою.
Позавчора консультував нашу українську родину, яку не впустила митниця Туреччини на купленому в Україні авто - в Туреччину: не могли люди зрозуміти, як саме вони порушили Митний кодекс Туреччини. Намітили План дій та вихід із ситуації, що склалася.
Вчора консультував наших людей, які продали квартиру в Києві та намітили купити квартиру в Анталії.
Яка ситуація за підсумками березня 2026? Відповідь дає Інститут статистики Туреччини:

1.По всій Туреччині кількість продажів житла з перших рук у лютому зросла на 5,9% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 37 785 одиниць. Продажі житла, що було у використанні, зросли на 6,0% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 86 764 одиниць.

2. Продажі житла іноземцям у лютому зменшилися на 2,9% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 1506. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажів житла в лютому становила 1,2%. У період з січня по лютий продажі житла іноземцям зменшилися на 12,1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, досягнувши 2812.
Зображення

P.S. Інститут статистики цього разу не надав даних про розподіл іноземців за громадянством. В цілому помітним є процес прибуття українців в Анталію. Як правило, звертаються до наших з питаннями про те, як законним методом переправити гроші в Туреччину та як купити квартиру не за всі гроші світу. Я зараз не веду статистику, але здається оптимальна ціна на 2-к квартири (1+1, все під ключ) складає орієнтовно 100 000 доларів. Орендна плата складає приблизно 25 000 лір або орієнтовно 500 євро на імсяць.

Джерело даних: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58341
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 бер, 2026 10:21, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 10:19

Світова столиця недобудів - безумовно, Київ. Він лідірує з величезним відривом
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 10:21

Турки побрили іноземних лохів???
Так неочікувано, правда??
