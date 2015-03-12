budivelnik написав:Щодня десятеро чоловіків зустрічалися в барі, щоб поговорити й випити пива. Загальний рахунок за вечір становив 100 євро.
Вони вирішили оплачувати його приблизно так само, як у суспільстві сплачують податки — відповідно до рівня доходів кожного.
Тож платили вони так:
- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.
- 5-й платив 1 €.
- 6-й платив 3 €.
- 7-й платив 7 €.
- 8-й платив 12 €.
- 9-й платив 18 €.
- 10-й (найбагатший) платив 59 €.
Усіх це влаштовувало, і так тривало досить довго. Але одного дня власник бару сказав:
— Ви мої постійні клієнти, тому я зроблю вам знижку 20 євро. Тепер ваші напої коштуватимуть 80 €.
Чоловіки вирішили й надалі ділити рахунок за тією ж пропорцією.
Перші четверо, як і раніше, нічого не платили — знижка для них нічого не змінювала.
Але що робити з іншими шістьма, які реально платили? Як розподілити 20 € знижки, щоб це було справедливо?
Якщо просто поділити 20 на 6, то вийде приблизно 3,33 € кожному. Але тоді 5-й і 6-й чоловік взагалі отримували б гроші за те, що п’ють, адже раніше вони платили лише 1 € і 3 €.
Тоді бармен запропонував розподілити знижку пропорційно доходам, як і раніше.
У результаті вийшло так:
- 5-й тепер не платив нічого (економія 100%).
- 6-й платив 2 € замість 3 (економія 33%).
- 7-й платив 5 € замість 7 (економія 28%).
- 8-й платив 9 € замість 12 (економія 25%).
- 9-й платив 14 € замість 18 (економія 22%).
- 10-й платив 49 € замість 59 (економія 16%).
Отже, кожен із шести платників тепер платив менше, ніж раніше. Перші четверо продовжували пити безкоштовно, і п’ятий теж.
Але коли вони вийшли з бару, почали порівнювати свою вигоду.
— Я зекономив лише 1 євро з тих 20, — сказав шостий і показав на десятого. — А він зекономив 9 євро!
— Так, — сказав п’ятий. — Я теж лише 1 євро. Несправедливо, що він отримав у дев’ять разів більше.
— Точно! — вигукнув сьомий. — Чому йому знижка 9 €, а мені лише 2 €? Багаті завжди отримують найбільше!
— Зачекайте! — закричали перші четверо. — А ми взагалі нічого не отримали! Ця система пригнічує бідних!
У результаті дев’ятеро чоловіків накинулися на десятого й побили його.
Наступного вечора десятий чоловік не прийшов у бар.
Дев’ятеро сіли, випили пиво, а коли настав час платити — раптом зрозуміли тривожну річ:
Разом вони не могли зібрати навіть половину рахунку.
І приблизно так, кажуть, працює податкова система: люди, які платять найбільше податків, отримують найбільшу вигоду від їхнього зменшення. Якщо ж підвищувати податки безмежно і постійно звинувачувати заможних, є ризик, що вони просто підуть — і почнуть «пити пиво» в іншому місці, де атмосфера більш дружня.
Мораль цієї історії часто формулюють так:
«Проблема соціалізму в тому, що рано чи пізно закінчуються гроші інших людей».
Цю думку свого часу висловила Маргарет Тетчер:
«Соціалізм зазнає краху тоді, коли закінчуються гроші… інших».
Для тих, хто розуміє, пояснення не потрібні.
Прекрасный пример последствий неаккуратных формулировок. Деление скидки пропорционально доходам абсолютно тождественно делению новой суммы пропорционально доходам. Однако при делении новой суммы тем же способом, что и старой, не возникло бы повода для драки. 😁