Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2026 00:06
Hotab
Так, Сербія - це місцевий хуліган. Але все ж на даний час це не така потужна держава, щоб затівати якусь
суттєву заворушку. Максимум з Косово якесь тертя може бути. Бо Хорватія, Албанія та Чорногорія в НАТО, а сама Сербія прагне в ЄС, тож навряд чи буде ризикувати статусом
The_Rebel
Додано: Вів 17 бер, 2026 05:35
The_Rebel написав:
Враховуючи, що все більше і більше людей говорять про глобальну війну у цьому або у 2027 році, то зараз, на мій погляд, будуть зростати в ціні локації, найбільш віддалені від імовірних гарячих точок. Можливо такі малі країни якраз Чорногорія одні з них. Близький схід зараз різко впав, весь бомонд звідти виїхав, нерухомість там дешевшає. Тож капітал буде шукати нові ринки. Європа в регіоні Балтійського моря під ризиком (вкл. Естонія/Литва/Латвія/Фінляндія/Польща/Німеччина), а ось Адріатика зараз відносно безпечна, сюди включаю Угорщину/Словаччину/Румунію/Чехію/Болгарію, які наразі прикриті Україною від небезпеки зі сходу. Велика Британія та Франція можуть бути втягнуті в якусь заворушку Трампом.
Але найбезпечнішим регіоном на мою думку є Південна Америка. По перше, там немає жодної країни з ЯЗ. По друге, дані країни приблизно однаково взаємодіють зі всіма центрами сили у світі (не тяжіють до якогось одного з них) - США, Китаю, Європи, росії, Ірану, Індії тощо. Тож якщо війна в Перській затоці затягнеться, то прогнозую, що капітал почне переїжджати у безпечніші локації визначені вище
Якщо впаде Україна то да, в зоні ризику потім Балтія, Польща, Румунія.
Але дивляись на поточний стан бачу цей сценарй малоймовірний.
Хіба що бункерний застосує ЯО.
Хомякоид
Додано: Вів 17 бер, 2026 08:42
Пошук "правильного" місця для проживання - цікава задача з багатьма невідомими.
Мені здається, що згадана тут Сербія не є "правильним" варіантом.
Я декілька разів був в Сербії - в тому числі в столиці.
Така собі "патріархальна" країна. Доволі бідна, і це сильно скидається на очі.
З якоюсь незрозумілою валютою та незрозумілими - доволі невисокими - цінами.
Живе якось "тихенько" обабіч Європи.
В той же час "все" є:
- в столиці - цікавий аквапарк;
- єдина на всю країну швидкісна траса - яка простягнулася від Хорватії до Болгарії - в чудовому стані. Платна, але платіж копійчаний.
- в доволі бідній країні може вразити різноманіттям сніданок в готелі.
Але і 4 зірковий готель може вразити - серед простецьких приватних будинків наче ви десь в селі на Франківщині - і варто вночі виходити 2 рази перевіряти, чи ваше авто ще ціле... Але хоч і дивно - але ціле... Єдина країна, де мене ледве не розвели "класично" на швидкісній трасі - показуючи, що ніби-то відпало ліве переднє колесо... Типу зупинись: ми "допоможемо". "Помагантів" намагався я наздогнати на швидкості 150 - але втекли на шивдкості 160+, а швидше я побоявся в чужій країні їхати...
Так що "ні": Сербія - не наш варіант. Хоча і доволі цікава: мало хто знає, що після "Жовтневого перевороту" 1917 року головний архітектор всіх кримських палаців Краснов оселився саме в Сербії та там побудував ще купу будівель, серед яких чудовий королівський палац... Саме біля нього США обрали місце для свого Посольства...
Один з форумчан зараз працює в Канаді, але інвестицію зробив в Парагвай.
Країна емігранів між іншим... Terra incognito для наших людей...
Зараз точно читає цей текст...
akurt
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:31
сказочнаєБалі, ой, пхук-пхукєт
аналогічно Туречинна, про яку тьохкав-заливася аж в двох темах наш перелітний соловейко
flyman
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:22
Дякую, залітний співець наш невтомний, за корисну аналогію того, де ніколи в житті не був - з тим, де ніколи в житті вже не зможеш бути.
akurt
Додано: Сер 18 бер, 2026 13:02
Інфа для нелетючого співця - головного експерта по нерухомості Таїланду та Туреччини.
На минулому тижні наші люди через українського рієлтора, яка всього 1/2 року в Анталії, купили квартиру.
За 90 000€. Я б не сказав, що дуже дешево. Ринкова ціна за 1+1. Про ЛЛЛ не питав.
Мені цікаво було про систему розрахунків.
Ну що: через крипту переганяли майже миттєво.
З Києва.
Це там, де нелетючий співець планував обладнати 333 кавалірки.
akurt
