Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим и исчерпывающим показателем качества жизни.


1)частково рівень життя впливає на строк життя, але частково
на приклад , капітан-гроші є, а здоров'я не має (бо робота була виснажлива і дуже нервова), пілот літака(гелікоптера)-теж стресова робота, навіть водій маршрутного таксі у великому місті
Якість життя более широкое понятие, чем кількість грошей.
Ви там десь заїкались що були фізиком... отже з статистикою і матрівняннями повинні вміти працювати..
1 Не існує АБСОЛЮТНО ВІРНОЇ ЛІНІЙКИ для всіх сфер життя....
Тому
Якщо порівнюємо
якість життя по ВВП
і
якість життя по Тривалості життя
То друга лінійка(тривалість життя) є точнішою ніж перша.
З цим будете сперичатись?
2 Якість життя -це
БЛАГА які людина могла отримати за своє життя
Блага можна отримати шляхом
а - проїдання накопичення попередніх поколінь
б - самостійного створення того що споживаєш
в - створення більше ніж споживаєш для покращення життя наступних поколінь
3 Тривалість життя це
компенсація створеними благами зносу організму який проходить при створенні благ.....
Так як вічного життя немає- то ясно що 100% компенсації бути не може, навіть якщо людина прожирає створене кимось, бо саме життя це все одно знос.....

А тепер трошки про совок і тривалість життя...
Якщо в період застою , проїдалось створене попередніми поколіннями і не створювались блага які можна передати наступним поколінням (1975-1990) то для організму який жер більше ніж створював - це мінімальний знос а значить ріст тривалості життя...
Якщо ПІСЛЯ застою , коли наступне покоління працездатного віку 1990-2010 рік , повинно булор
а - створити просране попереднім покоління робоче місце
б - нагодувати крім себе ще й попереднє покоління яке виявилось живучим бо не змучимлось працюючи
в - створити капіталізацію робочого місця, щоб діти мали теоретичну можливість спробувати конкурувати з Заходом...


Тепер розумієш , чому в табличках ЦРУ
США знаходяться далеко за межами першої десятки..
Бо там знос організму від підсиленої конкуренції - є вищий ніж в країнах які не пробують очолити світовий рейтинг і просто собі живуть
Але саме наявність країн , в яких висока конкуренція( а значить швидкий розвиток _ рухають світ вперед.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:29

  Сибарит написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:І ринок здачі в оренду їх))

Я прям бачу як полковник підпільно здає в аренду квартири в ссср ))

Петросянистое фантазирование на тему аренды не отменяет того факта, что вместо сжигания всех тех тысяч - деньги вполне легально можно было и пристроить (при желании, естественно)...

Об этом легко рассуждать сейчас, когда мы знаем историю. Тогда все виделось немного в другом свете.

Це просто треба хантеру пояснювати, що навіщо тому полковнику було «прилаштовувати» тисячі в кооперативні квартири, якщо з них нема профіту (нема ринку оренди). Просто «аби не в банку»? Так а чому, коли нема причин не довіряти банку. Але, як відомо, «якщо потрібно пояснювати , то не треба пояснювати». Тим більше кому? 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 19 бер, 2026 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:30

  pesikot написав:
  Hotab написав:Я побачив останнє «в сучасній Україні живуть не краще ніж в УРСР» і зреагував на це. І на фразу «не голодали в УРСР». Ну тому і провів паралель «зараз теж же ж не голодують хто хоче не голодати».

В УРСР було дуже важко голодувати.
Бо якщо по весні посади картоплю, аби як нею займатись, то все одно восени буде врожай

Хоча, напевно від шикарного життя почали роздавати садові ділянки )
це шлях в нікуди порівняння того що було давно з тим що є зараз. Ви іще почніть рівняти зрівнем життя 200 р назад чи в камяному віці.
Порівнювати можно з місцем по рівню життя в тогочасному світі.
Окрім того тоді населення росло а зараз скорочується, чисто логічно, що якщо не вкладатись в дітей а жити для себе то для себе вийде більше.)
По крайній мірі до досягнення пенсійного віку, точніше віку не працездатності.
Ну і так... по мєлочі, держава надавала тоді багато послуг яких не надає зараз.
Тут було про несправедливість розподілу постачання.
Но зараз поза великими містами стають недоступними освіта, медицина, безпека.
В селах нема поліклінік, стадіонів, шкіл, участкових...
Порівняти час за який приїде швидка або безліч бобиків в києві і десь в горах чи степах України не можливо.
З свободами те саме. От візьмем найманого працівника в 5 процентного Будівельника, на той час директора гастроному)
Чи може вільно кричати його продавець на площі що влада продажна ? Ну до революції гідності таких прав дійсно було більше ніж в пізньому совку. Але послати директора гастронома працівнику тоді і зараз це вже велика різниця... :lol:
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:34

Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового. ЛАД доречі якось згадував про це.
Наявність дома пралки зараз - це мінімум. В СССР зовсім не мінімум. Далеко не у всіх. І так далі. «Мінімум» сильно великий і вартісний став. Він вимагає грошей. А тоді (в СССР) якщо нема , так і ні в кого (майже) нема))

Знов таки, ми звикли що «мінімум» тільки росте і розширюється.
Зараз побачив трохи розвинуту Африку. Яка живе на 100-150 дол в місяць (якщо вдалося знайти роботу). Це дуже схоже на наші бідні перші роки незалежності. Ні про які пралки у пересічного не йдеться. І хто знає, може і у нас ще можливий такий даунгрейт .
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:44

  Сибарит написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:І ринок здачі в оренду їх))

Я прям бачу як полковник підпільно здає в аренду квартири в ссср ))

Петросянистое фантазирование на тему аренды не отменяет того факта, что вместо сжигания всех тех тысяч - деньги вполне легально можно было и пристроить (при желании, естественно)...

Об этом легко рассуждать сейчас, когда мы знаем историю. Тогда все виделось немного в другом свете.

Ровно на это я и намекал - написав про февральскую "оферту"...
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:44

  Hotab написав:Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового.
так цей рівень ми і порівнюєм)
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:46

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  _hunter написав:Петросянистое фантазирование на тему аренды не отменяет того факта, что вместо сжигания всех тех тысяч - деньги вполне легально можно было и пристроить (при желании, естественно)...

Об этом легко рассуждать сейчас, когда мы знаем историю. Тогда все виделось немного в другом свете.

Але, як відомо, «якщо потрібно пояснювати , то не треба пояснювати».

Золотые слова...
Что удивительно: в одном случае - "оферта". А ровно в таком же, но со знакомым - "эх, не повезло человеку"...
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:48

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового.
так цей рівень ми і порівнюєм)

Ну так осьо, канєш зараз «мінімальний рівень» сильно дорожчий. Але ж він кратно комфортніший!!! :D
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:02

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового.
так цей рівень ми і порівнюєм)

Ну так осьо, канєш зараз «мінімальний рівень» сильно дорожчий. Але ж він кратно комфортніший!!! :D
Верно.
Так, может, стоит сравнивать средний уровент с необходимым минимальным, а не средний уровень сегодня и 300 лет назад?
Banderlog в viewtopic.php?p=5941428#p5941428 всё правильно написал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 бер, 2026 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:Я побачив останнє «в сучасній Україні живуть не краще ніж в УРСР» і зреагував на це. І на фразу «не голодали в УРСР». Ну тому і провів паралель «зараз теж же ж не голодують хто хоче не голодати».

В УРСР було дуже важко голодувати.
Бо якщо по весні посади картоплю, аби як нею займатись, то все одно восени буде врожай

Хоча, напевно від шикарного життя почали роздавати садові ділянки )
це шлях в нікуди порівняння того що було давно з тим що є зараз. Ви іще почніть рівняти зрівнем життя 200 р назад чи в камяному віці.
Порівнювати можно з місцем по рівню життя в тогочасному світі.

тему з тим, як "чудово жилось в УРСР" підняв ЛАД, з ним і сперечайся )
  Banderlog написав:Но зараз поза великими містами стають недоступними освіта, медицина, безпека.
В селах нема поліклінік, стадіонів, шкіл, участкових...

Неправда твоя, зараз поза великими містами доступна і освіта, і медицина, і безпека

Лікарні в райцентрах зараз дуже пристойні, якщо що, швидка привезе людину з села

А поліклінік і раніше не було в селах )
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 446922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1174642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

