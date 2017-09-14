Додано: Чет 19 бер, 2026 16:27
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим
и исчерпывающим показателем качества жизни.
1)частково рівень життя впливає на строк життя, але частково
на приклад , капітан-гроші є, а здоров'я не має (бо робота була виснажлива і дуже нервова), пілот літака(гелікоптера)-теж стресова робота, навіть водій маршрутного таксі у великому місті
Якість життя более широкое понятие, чем кількість грошей.
Ви там десь заїкались що були фізиком... отже з статистикою і матрівняннями повинні вміти працювати..
1 Не існує АБСОЛЮТНО ВІРНОЇ ЛІНІЙКИ для всіх сфер життя....
Тому
Якщо порівнюємо
якість життя по ВВП
і
якість життя по Тривалості життя
То друга лінійка(тривалість життя) є точнішою ніж перша.
З цим будете сперичатись?
2 Якість життя -це
БЛАГА які людина могла отримати за своє життя
Блага можна отримати шляхом
а - проїдання накопичення попередніх поколінь
б - самостійного створення того що споживаєш
в - створення більше ніж споживаєш для покращення життя наступних поколінь
3 Тривалість життя це
компенсація створеними благами зносу організму який проходить при створенні благ.....
Так як вічного життя немає- то ясно що 100% компенсації бути не може, навіть якщо людина прожирає створене кимось, бо саме життя це все одно знос.....
А тепер трошки про совок і тривалість життя...
Якщо в період застою , проїдалось створене попередніми поколіннями і не створювались блага які можна передати наступним поколінням (1975-1990) то для організму який жер більше ніж створював - це мінімальний знос а значить ріст тривалості життя...
Якщо ПІСЛЯ застою , коли наступне покоління працездатного віку 1990-2010 рік , повинно булор
а - створити просране попереднім покоління робоче місце
б - нагодувати крім себе ще й попереднє покоління яке виявилось живучим бо не змучимлось працюючи
в - створити капіталізацію робочого місця, щоб діти мали теоретичну можливість спробувати конкурувати з Заходом...
Тепер розумієш , чому в табличках ЦРУ
США знаходяться далеко за межами першої десятки..
Бо там знос організму від підсиленої конкуренції - є вищий ніж в країнах які не пробують очолити світовий рейтинг і просто собі живуть
Але саме наявність країн , в яких висока конкуренція( а значить швидкий розвиток _ рухають світ вперед.
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:29
Сибарит написав: _hunter написав: Hotab написав:
І ринок здачі в оренду їх))
Я прям бачу як полковник підпільно здає в аренду квартири в ссср ))
Петросянистое фантазирование на тему аренды не отменяет того факта, что вместо сжигания всех тех тысяч - деньги вполне легально можно было и пристроить (при желании, естественно)...
Об этом легко рассуждать сейчас, когда мы знаем историю. Тогда все виделось немного в другом свете.
Це просто треба хантеру пояснювати, що навіщо тому полковнику було «прилаштовувати» тисячі в кооперативні квартири, якщо з них нема профіту (нема ринку оренди). Просто «аби не в банку»? Так а чому, коли нема причин не довіряти банку. Але, як відомо, «якщо потрібно пояснювати , то не треба пояснювати». Тим більше кому? 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 19 бер, 2026 16:45, всього редагувалось 1 раз.
5
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:30
pesikot написав: Hotab написав:
Я побачив останнє «в сучасній Україні живуть не краще ніж в УРСР» і зреагував на це. І на фразу «не голодали в УРСР»
. Ну тому і провів паралель «зараз теж же ж не голодують хто хоче не голодати».
В УРСР було дуже важко голодувати.
Бо якщо по весні посади картоплю, аби як нею займатись, то все одно восени буде врожай
Хоча, напевно від шикарного життя почали роздавати садові ділянки )
це шлях в нікуди порівняння того що було давно з тим що є зараз. Ви іще почніть рівняти зрівнем життя 200 р назад чи в камяному віці.
Порівнювати можно з місцем по рівню життя в тогочасному світі.
Окрім того тоді населення росло а зараз скорочується, чисто логічно, що якщо не вкладатись в дітей а жити для себе то для себе вийде більше.)
По крайній мірі до досягнення пенсійного віку, точніше віку не працездатності.
Ну і так... по мєлочі, держава надавала тоді багато послуг яких не надає зараз.
Тут було про несправедливість розподілу постачання.
Но зараз поза великими містами стають недоступними освіта, медицина, безпека.
В селах нема поліклінік, стадіонів, шкіл, участкових...
Порівняти час за який приїде швидка або безліч бобиків в києві і десь в горах чи степах України не можливо.
З свободами те саме. От візьмем найманого працівника в 5 процентного Будівельника, на той час директора гастроному)
Чи може вільно кричати його продавець на площі що влада продажна ? Ну до революції гідності таких прав дійсно було більше ніж в пізньому совку. Але послати директора гастронома працівнику тоді і зараз це вже велика різниця...
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:34
Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового. ЛАД доречі якось згадував про це.
Наявність дома пралки зараз - це мінімум. В СССР зовсім не мінімум. Далеко не у всіх. І так далі. «Мінімум» сильно великий і вартісний став. Він вимагає грошей. А тоді (в СССР) якщо нема , так і ні в кого (майже) нема))
Знов таки, ми звикли що «мінімум» тільки росте і розширюється.
Зараз побачив трохи розвинуту Африку. Яка живе на 100-150 дол в місяць (якщо вдалося знайти роботу). Це дуже схоже на наші бідні перші роки незалежності. Ні про які пралки у пересічного не йдеться. І хто знає, може і у нас ще можливий такий даунгрейт .
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:44
Сибарит написав: _hunter написав: Hotab написав:
І ринок здачі в оренду їх))
Я прям бачу як полковник підпільно здає в аренду квартири в ссср ))
Петросянистое фантазирование на тему аренды не отменяет того факта, что вместо сжигания всех тех тысяч - деньги вполне легально можно было и пристроить (при желании, естественно)...
Об этом легко рассуждать сейчас, когда мы знаем историю. Тогда все виделось немного в другом свете.
Ровно на это я и намекал - написав про февральскую "оферту"...
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:44
Hotab написав:Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового.
так цей рівень ми і порівнюєм)
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:46
Hotab написав: Сибарит написав: _hunter написав:
Петросянистое фантазирование на тему аренды не отменяет того факта, что вместо сжигания всех тех тысяч - деньги вполне легально можно было и пристроить (при желании, естественно)...
Об этом легко рассуждать сейчас, когда мы знаем историю. Тогда все виделось немного в другом свете.
Але, як відомо, «якщо потрібно пояснювати , то не треба пояснювати».
Золотые слова...
Что удивительно: в одном случае - "оферта". А ровно в таком же, но со знакомым - "эх, не повезло человеку"...
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:48
Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового.
так цей рівень ми і порівнюєм)
Ну так осьо, канєш зараз «мінімальний рівень» сильно дорожчий. Але ж він кратно комфортніший!!!
Додано: Чет 19 бер, 2026 17:02
Hotab написав: Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog
Я думаю основне, чому неможливо порівняти - це дуже змінився (і швидко міняється і зараз) необхідний мінімум обовʼязкового.
так цей рівень ми і порівнюєм)
Ну так осьо, канєш зараз «мінімальний рівень» сильно дорожчий. Але ж він кратно комфортніший!!!
Верно.
Так, может, стоит сравнивать средний уровент с необходимым минимальным, а не средний уровень сегодня и 300 лет назад?Banderlog
в viewtopic.php?p=5941428#p5941428
всё правильно написал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 19 бер, 2026 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 бер, 2026 17:03
Banderlog написав: pesikot написав: Hotab написав:
Я побачив останнє «в сучасній Україні живуть не краще ніж в УРСР» і зреагував на це. І на фразу «не голодали в УРСР»
. Ну тому і провів паралель «зараз теж же ж не голодують хто хоче не голодати».
В УРСР було дуже важко голодувати.
Бо якщо по весні посади картоплю, аби як нею займатись, то все одно восени буде врожай
Хоча, напевно від шикарного життя почали роздавати садові ділянки )
це шлях в нікуди порівняння того що було давно з тим що є зараз. Ви іще почніть рівняти зрівнем життя 200 р назад чи в камяному віці.
Порівнювати можно з місцем по рівню життя в тогочасному світі.
тему з тим, як "чудово жилось в УРСР" підняв ЛАД, з ним і сперечайся )
Banderlog написав:
Но зараз поза великими містами стають недоступними освіта, медицина, безпека.
В селах нема поліклінік, стадіонів, шкіл, участкових...
Неправда твоя, зараз поза великими містами доступна і освіта, і медицина, і безпека
Лікарні в райцентрах зараз дуже пристойні, якщо що, швидка привезе людину з села
А поліклінік і раніше не було в селах )
