Додано: Суб 04 кві, 2026 10:24

заборонити громадянам Ірану в’їзд до країни та виїзд з неї. Це спричинило ажіотаж щодо продажу нерухомості в Дубаї за дуже низькими цінами.

Цікавий аналітичний матеріал від експертів з ринку нерухомості оприлюднило відоме турецьке видання.Тези:- обмеження для іранських інвесторів у Дубаї призвели до падіння цін до 35%, і щов останньому кварталі року.- через хаос на Близькому Сході Об’єднані Арабські Емірати ухвалили рішенняТепер місцеві інвестори – ті, хто переїхав з Туреччини до Дубая, купив там нерухомість, або ті, хто продовжує жити в Туреччині, але купив нерухомість у Дубаї з інвестиційною метою, – задаються питанням: чи буде наша черга наступною? Чи ми прийняли неправильне рішення?»- Є громадяни Туреччини, які інвестували понад 1 мільярд доларів у нерухомість у Дубаї у 2025 році, тому всі вони стурбовані тим, що відбувається.- «По-друге, буде нова хвиля міграції. Ймовірно, буде ще одна хвиля як інвесторів, так і мігрантів з Ірану до Туреччини. Особливо враховуючи, що існував процес отримання громадянства з депозитом у розмірі 400 000 доларів. Вони використовуватимуть ці кошти».Джерело:Уряд Туреччини дозволив орендодавцям з квітня збільшити оредну плату відразу на 32,82 відсотка.Якщо середня ціна оренди квартири в Анталії складала 25 000 лір, то тепер орендодавець має право офіційно підвищити плату до 33 205TL, а