Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 18:12

Виділене червоним - все так і є.
І все логічно:
- батьки тієї родини продали нерухомість в Україні.
- після того, як діти облаштувалися у Великій Британії - переїхали до дітей.
- саме вони допомогли дітям: передали гроші як перший внесок на будинок в Британії.
Родина молодих - самодостатня, обидва працюють. "Білі комірці"...
Все просто, і все логічно.
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 18:17

  akurt написав:Виділене червоним - все так і є.
І все логічно:
- батьки тієї родини продали нерухомість в Україні.
- після того, як діти облаштувалися у Великій Британії - переїхали до дітей.
- саме вони допомогли дітям: передали гроші як перший внесок на будинок в Британії.
Родина молодих - самодостатня, обидва працюють. "Білі комірці"...
Все просто, і все логічно.

"- жити можна за кеш батьків."

отличный логичный подход!!! :mrgreen:
а как это подходит ко всему вышеперечисленному?

вы так же живете/жили?
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 18:31

  Прохожий написав:а как это подходит ко всему вышеперечисленному?

В усьому вище є щось неприродне чи не логічне?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 кві, 2026 04:18, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 18:42

мамкины инвесторы)))

  akurt написав:В усьому вище є щось неприродне чи не логічне?

вот это

"А жити можна за кеш батьків."

инфантильность 146го левела
но "каждому свое" как говорится...
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 19:43

Приємно, що ви перший в світі, який НЕ знає, що багато людей живуть саме за гроші своїх батьків.
Гадаю в Україні таких не одна сотня тисяч.

Я передам ваше зауваження щодо “неправильного” способу життя родини наших українців у Великій Британії.
Гадаю, що Його Величність Король Чарльз Третій особисто нашльопає - аж до 146-го левелу - лозиною по попі згаданих осіб.
Нехай знають, як жити не так, як ви їм суворо наказали.
Нехай знають, як набути статус «мамкины инвесторы» з трьома «)))». :P
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 10:24

Прогноз для ринку нерухомості Туреччини.

Цікавий аналітичний матеріал від експертів з ринку нерухомості оприлюднило відоме турецьке видання.
Тези:
- обмеження для іранських інвесторів у Дубаї призвели до падіння цін до 35%, і що цей капітал може надійти до Туреччини в останньому кварталі року.
- через хаос на Близькому Сході Об’єднані Арабські Емірати ухвалили рішення заборонити громадянам Ірану в’їзд до країни та виїзд з неї. Це спричинило ажіотаж щодо продажу нерухомості в Дубаї за дуже низькими цінами. Там спостерігається значне падіння цін. Тепер місцеві інвестори – ті, хто переїхав з Туреччини до Дубая, купив там нерухомість, або ті, хто продовжує жити в Туреччині, але купив нерухомість у Дубаї з інвестиційною метою, – задаються питанням: чи буде наша черга наступною? Чи ми прийняли неправильне рішення?»
- Є громадяни Туреччини, які інвестували понад 1 мільярд доларів у нерухомість у Дубаї у 2025 році, тому всі вони стурбовані тим, що відбувається. Існує ймовірність, що заможні інвестори з Ірану звернуть свою увагу на Туреччину в останньому кварталі року».
- «По-друге, буде нова хвиля міграції. Ймовірно, буде ще одна хвиля як інвесторів, так і мігрантів з Ірану до Туреччини. Особливо враховуючи, що існував процес отримання громадянства з депозитом у розмірі 400 000 доларів. Вони використовуватимуть ці кошти».
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/ucuza-evlerini ... er-p306977

P.S. Уряд Туреччини дозволив орендодавцям з квітня збільшити оредну плату відразу на 32,82 відсотка.
Якщо середня ціна оренди квартири в Анталії складала 25 000 лір, то тепер орендодавець має право офіційно підвищити плату до 33 205TL, а орендар повинен погодитися.
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 12:41

Інформацію вище повідомив приятелю, який мешкає в Іспанії в оренді, але має в Анталії 2 квартири. Одну 2+1 хоче продавати - так вирішив тепер зупинити продаж та почекати осені.
Можливо продасть х2 від «хотєлок».
Брав в травні 2017 нову в новому ЖК за 45 000€, зараз ринкова ціна від 100 000€ до 120 000€.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 кві, 2026 17:22, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 17:13

BIGor Ставка стала на 5 років. Якщо в іншому банку пропонують кращі умови (%), то можна переносити туди іпотеку або, як у нашому випадку, виторгувати кращі умови в поточному банку.
  Альтернативщик написав:BIGor Ставка стала на 5 років. Якщо в іншому банку пропонують кращі умови (%), то можна переносити туди іпотеку або, як у нашому випадку, виторгувати кращі умови в поточному банку.

Повезло що закріпили ставку, далі вони будуть тільки рости. Але банки дуже хитрі, в тій іпотеці де стала ставка - не можеш міняти перші 5 років умови. В деяких банках забороняють надплачувати іпотеку перші 3-5 років.
BIGor На практиці все зовсім не так) Ми взяли іпотеку зі сталою ставкою на 5 років, і дорадця підказав нам, що через пів року можна подавати внесек (заяву) на зміну умов. Я зателефонував на інфолінію банку і повідомив, що в іншому банку пропонують кращі умови і я хотів би отримати оферту від свого банку на наступні 5 років. Через 10 днів нам надіслали допнік (додаткову угоду) на зниження відсоткової ставки. Надплату можна робити хоча б і з першого дня.
