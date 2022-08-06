Додано: Сер 08 кві, 2026 09:44

1. Ринок нерухомості Іспанії:

Поєднання конкурентного ціноутворення, обмеженої пропозиції та високого міжнародного попиту вивело країну на перше місце у світі серед місць для проживання, згідно з останнім звітом Dils Lucas Fox Market Report.

2. Ринок нерухомості США:

Здатність мислення людини - річ загадкова.Єдине, що і вірним - люди суттєво відрізняються рівнем здатності мислити.В окремі моменти життя і БОМЖ може дістатися висот життя - наприклад, щось "...з возу впало"... правда, потім і "пропало".Ще більш важка річ - це здатність мислити СТРАТЕГІЧНО.Більш доступним і легким є бажання та можливість якось вжалити іншу людину, яка може мислити стратегічно. Або - не дай Бог - по-іншому. Прикладів в історії багато, а особливо для тих людей, які колись жили на зачарованій території колишнього СРСР - вижив той, хто НЕ мислив стратегічно.Мислити взагалі було заборонено.Як ми всі побачили, і події кожного дня підтверджують це - хто НЕ міг мислити стратегічно в наш важкий та буремний час, то програв та програє.Натомість цікаві факти:Іспанія вступає у 2026 рік у позиції, яку мало хто міг передбачити десять років тому: якХоча деякі частини Європи продовжують потерпати від наслідків вищих ставок та повільного зростання,Продажі житла у першій половині 2025 року досягли 379 484, що є найвищим показником за перше півріччя з часів до фінансової кризи та на 32,6% вище середнього показника за десятиліття.Джерело:Ось вам і конрентно-образне мислення, ось вам і бачення стратегії.В мережі багато роликів від одного українського товстуна - рієлтора по Іспанії. В одному з роликів він сказав дуже просто: за останні 5 років всі ціни зросли в 2 (два) рази - так що там думати...(Звісно, це заява рієлтора, можна не довіряти, але показова).Та й гріх сказати: де пан "Юзік" купив собі квратиру - о, так в Іспанії.І погодьтеся: за помірною цінеою (преса писала 150 000 євро).Перспективи житла на 2026 рік: Проєкт фахівців з нерухомості покращує доступність. Redfin (Примітка: головний ресурс з продажу нерухомості) очікує, що зростання заробітної плати вперше з часів Великої рецесії перевищить зростання цін на житло. Згідно з прогнозом Redfin від 2 грудня, очікується, що доступність житла покращиться у 2026 році в рамках «великого перезавантаження» на ринку житла. Компанія очікує певного довгоочікуваного полегшення для молодих американців,(Примітка: гріх і подумати: така вже сволота ті молоді - хочуть ПРИДБАТИ! Жах!)Протягом багатьох років зростання вартості житла, повільне зростання заробітної плати та зростання іпотечних ставок робили володіння житлом недоступним для мільйонів людей. Дані Федерального резервного банку Сент-Луїса показують , щощо становить стрибок на 88 відсотків. За той самий період середня річна заробітна плата зросла з 40 711 доларів до 69 846 доларів, що на 72 відсотки більше, згідно з даними Адміністрації соціального забезпечення.Джерело:Ось таке воно, "конкретно-образне мисленння"...